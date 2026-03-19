Entró a una casa, robó, quedó filmado y fue reducido por vecinos: prisión preventiva

Alejandro Jesús Videla enfrentará seis meses de investigación y 15 días de prisión preventiva. Intentó llevarse un televisor a plena luz del día en el barrio Portal del Sur, en Rawson.

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La Justicia sanjuanina dictó este jueves una medida de 15 días de prisión preventiva y el inicio de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por seis meses contra Alejandro Jesús Videla, acusado de robo agravado por efracción. El hecho, que quedó registrado íntegramente por cámaras de seguridad, ocurrió el pasado viernes en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta.

Videla irrumpió a plena luz del día, en una vivienda de la calle Meglioli, entre Calle 5 y el interior del barrio Portal del Sur (anteriormente conocido como Conjunto 4), en Rawson. Tras forzar el acceso principal, el delincuente se dirigió directamente hacia un televisor con la intención de sustraerlo.

Sin embargo, el plan se frustró cuando los ruidos de la efracción alertaron a los vecinos de la zona. La rápida reacción de los habitantes del barrio obligó al sujeto a abandonar el aparato y emprender la huida, aunque su rostro y accionar ya habían quedado grabados en el sistema de vigilancia del domicilio.

Embed Video indignante: intentó robar un televisor de una vivienda en Rawson, pero los vecinos evitaron el delito pic.twitter.com/WomyT1vpHw — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 14, 2026 El reclamo de los vecinos

Más allá de la resolución judicial, el clima en el barrio Portal del Sur es de máxima tensión. Según testimonios recolectados tras la denuncia, los residentes aseguran que el condenado es un hombre de la zona y que los delitos son moneda corriente.