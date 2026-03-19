Robo de cables a Telefónica Argentina en Chimbas: condenaron a los 3 falsos técnicos que cometieron el ilícito

Este jueves 19 de marzo, la Justicia de San Juan condenó a tres hombres que se hicieron pasar por técnicos para robar toneladas de cable telefónico en el departamento Chimbas . Los imputados recibieron una pena de seis meses de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado .

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Se trata de Mauro Gastón Brito, Francisco Neri Moi y Néstor Javier Guzmán , quienes fueron descubiertos mientras simulaban realizar tareas de recambio de cableado para fibra óptica. La maniobra, sin embargo, consistía en la sustracción del tendido existente perteneciente a Telefónica Argentina .

Los tres apuntados por el robo de cables a Telefónica Argentina en Chimbas

Según la investigación, el hecho se remonta al 1 de julio pasado en el Loteo San Felipe, donde vecinos advirtieron movimientos sospechosos que se repetían desde hacía varios día s. Los acusados se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux , que fue alquilada para cometer el ilícito, y aseguraban trabajar para una supuesta empresa denominada “Cotel G4”, la cual no pudo ser acreditada legalmente.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 . Al arribar al lugar, los efectivos solicitaron documentación que avalara los trabajos, pero los sospechosos no pudieron presentar ningún tipo de autorización. Aunque vestían indumentaria acorde y aparentaban conocimientos técnicos, solo contaban con herramientas de corte, como pinzas y cizallas, y no tenían cables nuevos para reemplazo.

Durante el operativo, se incautaron unos 400 metros de cable telefónico, con un diámetro cercano a los cinco centímetros y un peso estimado en casi dos toneladas .

En un primer momento, la causa atravesó instancias de negociación. Se evaluaba resolver la situación mediante un juicio abreviado para uno de los imputados y probation para los otros dos, lo que implicaba trabajos comunitarios y el pago de una reparación simbólica. Sin embargo, el abogado de Telefónica Argentina, Federico Baistrocchi, se opuso a esa alternativa, lo que dejó sin efecto el acuerdo.

Finalmente, la causa avanzó hacia una resolución que derivó en la condena de los tres acusados. La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi, titular de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Si bien las penas son de cumplimiento condicional, el fallo marca un antecedente en este tipo de delitos que afectan servicios esenciales y generan importantes pérdidas económicas.