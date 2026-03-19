¿La Tota Santillan fue asesinado?: investigan un audio con la causa de muerte del referente de la música tropical

El hallazgo de un audio con amenazas directas podría modificar de forma relevante la investigación sobre la muerte de la Tota Santillán , ocurrida el 22 de septiembre de 2024. El material, difundido por Juan Etchegoyen plantea nuevas preguntas sobre si el fallecimiento del conductor y productor musical fue consecuencia de un accidente, un suicidio o un hecho criminal.

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La aparición del audio ejerce un impacto importante en la causa, ya que introduce la posibilidad de que existiera una amenaza previa no considerada en la investigación inicial. El registro, de origen familiar y aún no incorporado al expediente judicial, cuestiona las hipótesis establecidas y podría motivar la revisión de pruebas, incluso abrir nuevas líneas de investigación.

En la grabación, difundida por Etchegoyen, se escucha: “Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando”. Más adelante, la amenaza se reitera: “¿Vos querés que yo te prenda fuego?”, dice el hombre, hasta el momento no identificado. En el audio se escucha la voz del productor respondiendo: “¿Vos hablaste con Sol? Para un cachito". Mientras la persona enfatiza: “¿Vos querés que te prenda fuego, Dani?”.

El carácter insistente de las frases eleva la gravedad del contenido. Según el entorno cercano, este material habría sido descubierto por familiares de la Tota Santillán y, hasta el momento, no figura en la causa judicial que lleva la UFI número seis del Departamento Judicial de Morón.

El registro de la grabación difundida por Juan Etchegoyen aún no fue incorporado al expediente judicial del caso Santillán

Las dudas sobre la hipótesis original

La investigación sobre la muerte de Santillán comenzó marcada por la incertidumbre en torno a la causa exacta del deceso. Con el paso del tiempo, la familia expresó que no cerraba la posibilidad de suicidio.

Los informes preliminares mencionaron dos opciones: accidente doméstico o suicidio. Nuevas inquietudes y evidencias surgieron desde el entorno del fallecido, que insiste en la necesidad de esclarecer todas las circunstancias.

Un aspecto relevante que alimenta las dudas está vinculado al teléfono móvil de Santillán. La línea se dio de baja y actualmente figura con dirección de un penal. Estos elementos generan interrogantes sobre la cadena de custodia y la preservación de pruebas electrónicas. La familia subraya que aún quedan “algunos otros asteriscos” sin esclarecer en la causa y aguarda nuevos resultados de la investigación.

El contenido del audio insinúa una amenaza concreta de prender fuego y podría reorientar la investigación por el fallecimiento del conductor

Nuevas incógnitas sobre su muerte

Las preguntas persisten tras la aparición del audio: ¿Accidente, suicidio o crimen? ¿Qué derivó en el fallecimiento del conductor y productor musical de hace más de un año? El audio suma un elemento central: el cuerpo apareció quemado y en estos audios se habla de una amenaza de prenderlo fuego.

La falta de precisión sobre la fecha y los participantes del audio complica su incorporación directa al expediente. El entorno familiar sostiene que la grabación se habría realizado poco antes de la muerte.

Ahora la justicia debe determinar la relevancia de la grabación. El fiscal Patricio Ventricelli, junto al Departamento Judicial de Morón, analiza la posibilidad de incorporar el archivo a las pruebas y dilucidar si existe una conexión directa entre la amenaza y el desenlace fatal.