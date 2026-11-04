Caso Evelyn Esquivel: condenaron Nilson Molina y sobreseyeron a Mariana Páez Atencio

La causa por el siniestro vial que terminó con la vida de Evelyn Esquivel tuvo una resolución judicial que diferenció las responsabilidades de los dos amigos que viajaban con ella. Nilson Molina , que conducía el automóvil, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir vehículos a motor , mientras que Mariana Páez Atencio , quien ocupaba el asiento del acompañante, resultó sobreseída.

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La resolución fue dictada por la UFI Delitos Especiales en el marco de la investigación por el vuelco de un Peugeot 208 ocurrido sobre la Ruta Nacional 20 , a la altura del kilómetro 443 , en el departamento 25 de Mayo . Los jóvenes regresaban de Córdoba tras pasar unos días en aquella provincia.

El episodio, ocurrido en enero de 2025 , dejó a Evelyn con múltiples lesiones y en grave estado de salud , por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, el vehículo circulaba de este a oeste cuando, por motivos que no pudieron establecerse, se desvió hacia la banquina norte. Durante esa maniobra impactó contra una señal vertical de prevención y terminó protagonizando un vuelco, hasta quedar detenido a varios metros de la calzada.

Páez Atencio y Molina. Los amigos de Evelyn Esquivel tuvieron suertes diferentes en la Justicia.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el informe accidentológico. Los peritos determinaron que el automóvil recorrió parte de la zona lateral de la ruta, intentó regresar a la carpeta asfáltica y, al encontrar resistencia con el desnivel de la calzada, elevó su centro de gravedad y volcó sobre su eje longitudinal.

El fiscal Iván Grassi presentó las conclusiones del caso luego de reunir las pruebas con su equipo de investigadores, integrado por la ayudante fiscal Agostina Pérez y las colaboradoras Sabrina Pontoriero y Agostina Platero.

El informe también examinó los dispositivos de seguridad del vehículo. En los asientos delanteros, los cinturones presentaban daños en sus sistemas retráctiles y marcas que indicaban que habrían estado colocados al momento del siniestro. En cambio, los correspondientes al asiento trasero no tenían daños, un indicio de que no habrían sido utilizados.

En resumen, la investigación determinó que el vuelco se produjo por un falla humana y no mecánica. Al parecer el conductor se durmió o se distrajo, lo que produjo la pérdida del dominio del vehículo. Molina y Páez llevaban puesto el cinturón de seguridad, no así, Evelyn, que se cree que iba durmiendo cuando ocurrió el siniestro vial.

El que la joven no llevara puesto el cinturón, no eximió de culpa al conductor del auto, al que imputaron y condenaron por homicidio culposo.

La situación de los dos amigos

En la investigación también se incorporaron testimonios sobre lo ocurrido después del vuelco. Un efectivo policial que llegó al lugar encontró el automóvil completamente dañado y a Evelyn tendida detrás del rodado, mientras Nilson Molina la asistía hasta la llegada de la ambulancia.

Por otra parte, una declaración policial dio cuenta de que Mariana Páez Atencio había manifestado que viajaban desde Córdoba junto a dos amigos y que el hombre conducía el vehículo. Según ese relato, el conductor aparentemente se habría quedado dormido.

Los abogados de la defensa: Martín Torcivia por Páez Atencio, Paola Vargas por Molina. El doctor Torcivia estuvo acompañado por su colega Rodrigo Aguirre. Mientras que en la querella estuvo el doctor Javier Jofré.

Finalmente, la Justicia resolvió condenar al conductor por el delito de homicidio culposo, mientras que Mariana Páez Atencio fue sobreseída por el delito de encubrimiento, conforme a la causal prevista en el artículo 356, incisos segundo y cuarto, del Código Procesal Penal.

Además, se dispuso mantener la libertad de Páez Atencio, siempre que no exista un requerimiento de otra autoridad judicial.

De esta manera, el expediente tuvo un desenlace diferente para los dos acompañantes de Evelyn: uno recibió una condena por su responsabilidad al volante y la otra quedó desvinculada de la investigación.