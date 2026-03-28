Caso Natalio Di Módica: rechazaron su pedido de libertad y seguirá con prisión domiciliaria

Nuevo revés judicial para Natalio Di Módica . El empresario acusado de extorsionar a vecinos de un consorcio en Capital no consiguió la libertad y continuará cumpliendo prisión preventiva domiciliaria , luego de que la Justicia rechazara un planteo de su defensa .

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En una audiencia reciente, los abogados del imputado solicitaron la revisión de las medidas cautelares . En febrero, la domiciliaria ya había sido prorrogada por dos meses más . Sin embargo, el juez Guillermo Adárvez no dio lugar al pedido y resolvió que el acusado siga bajo arresto en su vivienda de Pocito .

La decisión se enmarca en una serie de resoluciones adversas para el empresario y ex dirigente social. Días antes, el juez de impugnación Renato Roca también había rechazado un recurso de revocación presentado por la defensa, confirmando la continuidad de la prisión domiciliaria .

La medida se había extendido el 10 de febrero de 2026, a pedido del fiscal Alejandro Mattar, quien investiga una serie de delitos contra vecinos de un edificio ubicado en la zona de avenida Ignacio de la Roza y Florentino Ameghino , en Capital. Allí, Di Módica es propietario de una unidad y mantiene un conflicto de larga data con otros consorcistas.

Nuevas imputaciones y agravamiento del caso contra Natalio Di Módica

Previo a la última audiencia, la fiscalía amplió la imputación y sumó el delito de robo. Según la acusación, Di Módica retiró el portero eléctrico del edificio y desconectó cámaras de seguridad que habían sido ordenadas a secuestrar por disposición judicial.

Para los investigadores, esta conducta no solo implicó la apropiación indebida de bienes comunes, sino también una desobediencia a una orden judicial, lo que agravó su situación procesal.

En paralelo, se realizó un allanamiento en su domicilio para secuestrar armas de fuego que el propio imputado había mencionado poseer. No obstante, durante el procedimiento aseguró que ya las había vendido, por lo que no se encontraron elementos vinculados a esa denuncia.

Denuncias múltiples y un conflicto que escaló

La causa se originó a partir de denuncias de al menos 12 vecinos del consorcio, quienes lo acusaron por extorsión, amenazas, usurpación, daño y estafa.

De acuerdo con la investigación, Di Módica exigía dinero por supuestos trabajos en el edificio y, ante la negativa de pago, recurría a distintas maniobras intimidatorias. Entre ellas, presiones personales, amenazas e incluso la promoción de conflictos judiciales.

Durante las audiencias también se expuso que habría enviado empleados propios a iniciar juicios laborales contra vecinos, lo que incrementó el clima de tensión en el edificio.

Otro eje del expediente es la presunta apropiación de espacios comunes. Según los denunciantes, el imputado habría cerrado sectores del consorcio para uso exclusivo, lo que derivó en una intervención judicial. En ese marco, el juez Adárvez ordenó liberar esos espacios y dispuso que, de ser necesario, se utilice la fuerza pública para garantizar su uso.

Antecedentes y lo que viene

Di Módica ya había estado bajo investigación en 2017 por una presunta venta de mercadería del Estado destinada a sectores vulnerables, causa en la que finalmente fue sobreseído.

Actualmente, enfrenta un escenario más complejo, con nuevas imputaciones y decisiones judiciales que le resultan desfavorables. Por ahora, seguirá detenido en su domicilio mientras la fiscalía avanza con la investigación y evalúa si solicitará una nueva prórroga de la medida.