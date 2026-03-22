Cayó en Ezeiza, "Emerson", un peligroso sicario de República Dominicana

Un impresionante despliegue policial terminó con la detención de “Emerson”, un sicario de República Dominicana y líder de la temida banda internacional “Los 50-0”. El arresto se produjo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , cuando el hombre bajó de un vuelo procedente de Francia .

El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA) , se activó tras una alerta de Interpol . Emerson, de 32 años, estaba prófugo de la Justicia dominicana y tenía una orden de captura internacional por homicidio agravado.

A Emerson lo acusan de haber asesinado a un hombre el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, Santo Domingo. Según la investigación, el ataque fue a sangre fría: usó un arma de fuego y, además de matar a su objetivo, hirió gravemente a un menor de edad.

Las autoridades lo señalan como uno de los cabecillas de “Los 50-0”, una organización criminal dedicada al sicariato y con fuerte presencia en toda la región centroamericana. La banda es conocida por su violencia y por disputar el control con otras organizaciones.

La pista clave llegó cuando se supo que Emerson estaba en Francia y que planeaba viajar a la Argentina. De inmediato, la División Asuntos Internacionales – Departamento Interpol de la PFA puso en marcha un operativo en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACCTO 2.0).

El arresto se concretó antes de que bajaran todos los pasajeros del avión. La Policía Federal pidió que todos permanecieran en sus asientos, fueron hasta el lugar donde estaba sentado el acusado y lo llevaron detenido.

Para lograr la captura, participaron organizaciones de distintas partes del mundo, como la Oficina Central Nacional (OCN) de Santo Domingo, la OCN París, la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella y con intervención de la Secretaría N°12 de Cecilia Dibur. Ahora, la Justicia argentina deberá avanzar con los trámites para su extradición a República Dominicana, donde lo espera una causa por homicidio y su vínculo con una de las bandas más peligrosas de la región.