Tragedias viales en San Juan: siete siniestros que marcaron la última década por su letalidad

Un relevamiento periodístico reconstruye los episodios más graves ocurridos en rutas sanjuaninas en los últimos diez años. Choques frontales, errores humanos y escenarios repetidos: las claves detrás de las tragedias con tres o más víctimas fatales.

Al igual que en Ruta 141, el intento de sobrepaso marcó la triple tragedia en Ruta 20

Un ex policía, una profesora de Educación Física y su pequeña hija, las víctimas fatales de la triple tragedia en 9 de Julio

En San Juan , los siniestros viales con múltiples víctimas fatales no son los más frecuentes, pero sí los más impactantes. En la última década, al menos siete hechos dejaron tres o más muertos en un mismo episodio, configurando un patrón que se repite con alarmante claridad: rutas nacionales, maniobras indebidas y colisiones de altísima violencia.

Un análisis de archivos periodísticos, informes policiales y reconstrucciones judiciales permite identificar no sólo dónde y cuándo ocurrieron, sino también cómo se produjeron estas tragedias que, en cuestión de segundos, terminaron con familias enteras y dejaron una marca profunda en la memoria colectiva sanjuanina.

El 8 de septiembre de 2022 quedó registrado como uno de los episodios más dramáticos de los últimos años. En la intersección de Ruta Nacional 40 y calle 11, en Pocito, un violento triple choque terminó con la vida de Juan de Dios Díaz (82), Nora Teresa Monjes (70) y Héctor Emanuel Pérez (40).

La mecánica del hecho fue tan compleja como devastadora. Según la reconstrucción oficial, uno de los vehículos involucrados —un Volkswagen Up— habría invadido el carril contrario en una zona de circulación rápida. El impacto inicial se produjo de manera frontal, y en cuestión de segundos una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario quedó también involucrada en la colisión. Un camión que transitaba por la misma traza no logró evitar el impacto y terminó siendo parte de una secuencia de choques en cadena.

La energía liberada en el siniestro fue determinante: la diferencia de masa entre los vehículos livianos y el transporte pesado multiplicó las consecuencias. Las víctimas murieron prácticamente en el acto.

Este hecho sintetiza muchos de los factores que se repiten en los siniestros más graves: invasión de carril, alta velocidad y presencia de vehículos de gran porte.

Siete tragedias, un mismo patrón

2016 – Ruta 40, Sarmiento: el riesgo de un sobrepaso

En un tramo recto de la Ruta 40, en el departamento Sarmiento, un automóvil impactó de frente contra un camión tras una presunta maniobra de sobrepaso indebido.

La colisión fue directa, sin margen de reacción. El vehículo menor quedó completamente destruido. Al menos tres personas murieron en el acto. Las pericias señalaron como hipótesis principal la invasión de carril en un intento de adelantamiento, una de las maniobras más riesgosas en rutas de doble sentido.

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El choque dejó el saldo de tres muertos, identificados como Julio Retamarel, de 41 años, que iba en el asiento del acompañante del 405 y su hijo Diego, de 12, que lo hacía en la parte trasera; mientras que la beba que iba en el "huevito" del Chevrolet fue identificada como Lourdes Carrizo.

2017 – Ruta 20, Caucete: segundos que no alcanzaron

En la Ruta Nacional 20, a la altura de Caucete, dos vehículos colisionaron frontalmente en una zona de alto tránsito.

Las investigaciones indicaron que uno de los conductores habría perdido el control o cruzado de carril por causas que no pudieron determinarse con precisión. El impacto fue violento y no dejó margen de maniobra para evitar la tragedia.

Tres personas murieron como consecuencia directa del choque.

2018 – Ruta 40, Pocito: cuando no hay otro vehículo, pero sí fatalidad

A diferencia de otros casos, este siniestro no involucró a terceros. Un vehículo perdió el control en plena Ruta 40, en Pocito, y protagonizó una serie de vuelcos.

La hipótesis principal apuntó a un exceso de velocidad. La violencia del vuelco y la posible falta de uso de cinturón de seguridad fueron factores determinantes en el desenlace.

El hecho dejó tres víctimas fatales y volvió a poner en foco los riesgos de la conducción imprudente, incluso sin intervención de otros vehículos.

1526431673084 Imagen ilustrativa.

2019 – Ruta 20, El Encón: una recta que se vuelve trampa

En la zona de El Encón, sobre Ruta 20, un nuevo choque frontal volvió a evidenciar el peligro de las maniobras indebidas en rutas largas y aparentemente seguras.

En este caso, todo apunta a una invasión de carril en un sector donde los sobrepasos son frecuentes. El impacto fue directo, a alta velocidad, y con consecuencias fatales para al menos tres personas.

La escena, según testigos, fue de extrema violencia, con los vehículos severamente deformados tras el impacto.

2022 – Ruta 141, Vallecito: tránsito mixto y error fatal

Ese mismo año, otro episodio trágico se registró en la Ruta 141, en la zona de Vallecito, una vía con fuerte presencia de tránsito turístico y transporte pesado.

Allí se produjo una colisión frontal que dejó múltiples víctimas fatales. La principal hipótesis fue una maniobra indebida o una distracción que derivó en la invasión de carril.

La combinación de velocidades elevadas y circulación mixta volvió a ser un factor clave.

2026 – Ruta 20, 9 de Julio: una familia completa y un sobrepaso fatal

El caso más reciente ocurrió el 21 de marzo de 2026 sobre Ruta Nacional 20, en el departamento 9 de Julio, y dejó como saldo tres víctimas fatales: Matías Osola, Valeria Pont y la pequeña Catalina Jazmín, de 2 años, oriundos de Caucete.

Diseño sin título (15) Valeria Pont y Matías Osola, junto con su pequeña hija, fruto de su amor. Las víctimas fatales de la tragedia en 9 de Julio.

Según la reconstrucción preliminar, la familia viajaba en un Renault Logan que habría intentado sobrepasar a un camión, invadiendo el carril contrario e impactando de frente contra otro vehículo.

El choque fue frontal y de altísima violencia. Los tres ocupantes murieron prácticamente en el acto.

Este episodio replica con precisión el patrón observado en los casos anteriores: intento de sobrepaso, invasión de carril y choque frontal en una ruta nacional.

Claves que se repiten

Choques frontales como principal causa de muerte

Invasión de carril contrario

Alta velocidad

Rutas nacionales como escenario predominante

Participación de vehículos de gran porte

Más allá de las estadísticas

Aunque en términos numéricos estos siniestros no representan la mayoría de los accidentes viales, sí concentran el mayor impacto humano y social.

Cada uno de estos episodios deja una marca que trasciende los números: familias destruidas, comunidades conmocionadas y una sensación persistente de tragedia evitable.

La reiteración de patrones no hace más que reforzar una conclusión incómoda: muchos de estos hechos podrían haberse evitado.