Cayó otra vez "El Pimiento" Yacante: lo condenaron por exhibir armas en redes y amenazar a la Policía

Marcelo Alejandro Yacante alias "El Pimiento" volvió a quedar tras las rejas . Esta vez, la Justicia lo condenó a dos meses de prisión efectiva por los delitos de apología del delito y tenencia ilegítima de arma de fuego , luego de que se mostrara en redes sociales con armas y lanzara amenazas contra efectivos de la Policía de San Juan .

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El acusado llegó a un acuerdo de juicio abreviado junto a su abogada defensora, Cecilia Bianchi , mientras que la investigación estuvo a cargo del fiscal Adrián Riveros . El juez Federico Rodríguez homologó el acuerdo, dictó sentencia y ordenó su traslado al Penal de Chimbas . Además, se le declaró la reincidencia, lo que agrava su situación judicial.

Yacante ya estaba en la mira de la Justicia por sus antecedentes. En este último caso, las publicaciones en redes sociales, donde exhibía armas de fuego y mensajes intimidatorios dirigidos a uniformados, fueron clave para su detención y posterior condena.

El nombre de “El Pimiento” no es nuevo en el ámbito policial. En octubre de 2025 protagonizó un violento episodio en Rawson, cuando fue interceptado por efectivos mientras circulaba en moto a alta velocidad . Lejos de colaborar, reaccionó con insultos y terminó forcejeando con los agentes.

La situación escaló rápidamente cuando vecinos de la zona intervinieron a su favor y comenzaron a arrojar piedras contra los policías. El saldo fue de dos efectivos heridos y tres móviles dañados. Finalmente, Yacante fue detenido y puesto a disposición del sistema de Flagrancia por resistencia a la autoridad y lesiones .

En otro hecho, también ocurrido en Rawson, Yacante fue detenido en el marco de una investigación por hurto. Durante un allanamiento en su vivienda, los efectivos no solo reunieron pruebas vinculadas al robo de un celular, sino que además encontraron una importante cantidad de marihuana y plantas de cannabis en crecimiento.

El procedimiento derivó en la intervención de la Justicia Federal por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes. La causa estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez, junto a su equipo.

Antecedentes condenatorios

El historial delictivo de Yacante incluye una condena a cinco años de prisión efectiva en 2019 por robo agravado con uso de armas. Más recientemente, en octubre de 2024, recibió otra pena de un mes de prisión por lesiones leves.

Con esta nueva condena y la declaración de reincidencia, el panorama judicial de “El Pimiento” se complica aún más, consolidando su perfil como un delincuente habitual en la provincia.