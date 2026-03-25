    • 25 de marzo de 2026 - 08:24

    Cayó de un caballo en Caucete y permanece en estado delicado luego de golpear su cabeza contra el pavimento

    La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y permanece internada en estado delicado.

    Captura video.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, se conoció un grave accidente ocurrido en Caucete que generó conmoción en la comunidad. Se trata una joven, quien sufrió una violenta caída de un caballo y debió ser trasladada de urgencia.

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    Gracias a la intervención del padre Alejandro Rodríguez, entronizaron la imagen del Santo Carlo Acutis en la Parroquia Nuestra Señora del Valle, en Rawson.

    La parroquia donde entronizaron una imagen de Carlo Acutis para bendecir y proteger a los jóvenes
    Foto: gentileza infocaucete.

    Iban a la Difunta Correa y les destruyeron el parabrisas a piedrazos en Caucete

    El hecho tuvo lugar en la zona de calle La Plata, entre Colón y Avenida de Los Ríos, donde vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

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    Cay&oacute; del caballo y est&aacute; en estado delicado.

    Cayó del caballo y está en estado delicado.

    Según las primeras informaciones, la joven —de apellido Morales— se desplazaba a caballo cuando, por causas que aún se investigan, el animal se habría asustado repentinamente. Como consecuencia, la mujer cayó con fuerza al suelo, sufriendo heridas de gravedad.

    Tras el episodio, personal médico la asistió en el lugar y la derivó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó en estado delicado.

    De acuerdo a lo trascendido, permanece internada bajo estricta observación, mientras los profesionales siguen de cerca la evolución de su cuadro clínico.

    En medio de la preocupación, familiares, amigos y conocidos iniciaron en redes sociales una cadena de oración, pidiendo por su pronta recuperación.

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