Cayó de un caballo en Caucete y permanece en estado delicado luego de golpear su cabeza contra el pavimento

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y permanece internada en estado delicado.

En las últimas horas, se conoció un grave accidente ocurrido en Caucete que generó conmoción en la comunidad. Se trata una joven, quien sufrió una violenta caída de un caballo y debió ser trasladada de urgencia.

El hecho tuvo lugar en la zona de calle La Plata, entre Colón y Avenida de Los Ríos, donde vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

md Cayó del caballo y está en estado delicado. Según las primeras informaciones, la joven —de apellido Morales— se desplazaba a caballo cuando, por causas que aún se investigan, el animal se habría asustado repentinamente. Como consecuencia, la mujer cayó con fuerza al suelo, sufriendo heridas de gravedad.

Tras el episodio, personal médico la asistió en el lugar y la derivó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó en estado delicado.

De acuerdo a lo trascendido, permanece internada bajo estricta observación, mientras los profesionales siguen de cerca la evolución de su cuadro clínico.