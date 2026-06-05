Cayó un joven acusado de robar en cuatro vehículos en pocas horas: recuperaron baterías, ruedas de auxilio y herramientas

Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas acusado de haber cometido una serie de robos en vehículos estacionados en la vía pública. La intervención policial permitió además recuperar herramientas, baterías y repuestos que habían sido sustraídos de al menos cuatro rodados.

El procedimiento se desarrolló en la zona de calle Octavio Gil y callejón Las Flores, donde efectivos de la Comisaría 26° acudieron tras recibir un alerta sobre un hombre que ofrecía una batería para la venta en plena vía pública. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a Tejada, de 21 años, quien tenía en su poder una pinza y una batería. Cuando le solicitaron que acreditara la propiedad de esos elementos, el joven se mostró alterado, por lo que fue aprehendido.

Minutos después, una mujer se presentó ante los policías y aseguró haber visto al sospechoso salir de su camioneta con varios objetos. A partir de ese dato, los efectivos realizaron un rastrillaje en un descampado cercano y encontraron dos ruedas de auxilio, tres gatos mecánicos, dos baterías y dos llaves cruz. La investigación avanzó rápidamente cuando una vecina y otros damnificados, que llegaron al lugar tras enterarse de la situación por un grupo de WhatsApp, identificaron los elementos hallados como de su propiedad.

Según informaron fuentes policiales, los hechos atribuidos al detenido son cuatro. En una camioneta Peugeot fue denunciado el robo de una batería, una llave cruz y un gato. En un Renault se constató el daño del tambor de encendido y la sustracción de una rueda de auxilio y un gato mecánico. Además, en un Ford Ka se detectaron daños en la cerradura y el tambor de la puerta del acompañante, junto con el faltante de una batería. En tanto, en un Peugeot 207 se registró la rotura del tambor de arranque y el robo de una llave cruz y un gato.