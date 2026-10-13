    • 13 de octubre de 2026 - 11:16

    Cayó una camioneta con trabajadores mineros por un precipicio: hay muertos y heridos

    El accidente fatal ocurrió en la ciudad de La Paz, Bolivia. El vehículo desbarrancó en una zona montañosa y cayó por 25 metros. La mayoría de los afectados eran mineros.

    Cayó una camioneta con trabajadores mineros por un precipicio: hay muertos y heridos.

    Cayó una camioneta con trabajadores mineros por un precipicio: hay muertos y heridos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una camioneta que en su mayoría transportaba trabajadores mineros cayó este lunes a un precipicio en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y como consecuencia murieron diez personas y hubo cuatro heridos.

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    El siniestro ocurrió en horas de madrugada en una ruta de tierra cercana al poblado de Irupana, en la región de Los Yungas, a unos 70 kilómetros al este de La Paz.

    "Hasta el momento tenemos a diez fallecidos y a cuatro personas heridas", informó a la prensa Ricardo Terrazas, jefe de la Policía Departamental, que indicó que alrededor de 25 metros fue la distancia desde la que cayó el vehículo.

    El jefe policial agregó que "existían condiciones climatológicas adversas y la vía era de ripio, de tierra que probablemente también ha perjudicado al manejo", por lo que el conductor perdió el control del vehículo.

    Los cuatro heridos fueron llevados a los hospitales Del Sur y Agramont, mientras que los familiares de las víctimas fatales se acercaron a la morgue judicial, donde fueron trasladados los cuerpos.

    Una imagen de la morgue de La Paz con familiares de las v&iacute;ctimas.

    Una imagen de la morgue de La Paz con familiares de las víctimas.

    Según informaron las autoridades, la mayoría de los muertos y heridos trabajaban en una mina local.

    De acuerdo con los reportes preliminares de los agentes policiales, el vehículo se salió de la vía y cayó por una pendiente terminando en el lecho de un río cuando los pasajeros se dirigían al trabajo en la mina 15 de Agosto, en la región de los Yungas.

    Vecinos de la zona colaboraron en las primeras tareas de auxilio antes de la llegada de los equipos policiales, en un operativo marcado por las dificultades para acceder al lugar del siniestro.

    El vehículo involucrado pertenecería a una cooperativa que opera en el centro minero de Bolsa Negra.

    Imágenes de medios locales mostraron al rodado destrozado en el fondo del precipicio, por donde pasa un río de la región. Hasta allí tuvieron que dirigirse las autoridades para rescatar a los sobrevivientes y poder dar con los cuerpos de los muertos.

    En las rutas de Bolivia mueren alrededor de 1.400 personas al año, principalmente por imprudencias de los conductores y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.

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