    • 14 de octubre de 2026 - 19:49

    Chimbas: cayó a un canal para salvar a un perro y los policías les salvaron la vida a ambos

    El animal era arrastrado por la corriente en la zona de Benavídez y Colón. Un vecino ingresó al cauce para auxiliarlo y también debió ser socorrido por la Policía. Ambos están fuera de peligro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de dramática tensión se vivieron en el departamento Chimbas luego de que efectivos policiales debieran montar un operativo de urgencia para rescatar a un hombre de 36 años y a un perro que habían caído al interior de un canal de riego.

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    El hecho se desencadenó cuando personal de las comisarías de Chimbas Este y de Mogote fue alertado por la caída de un perro al cauce hídrico en la intersección de Avenida Benavídez y calle Colón.

    Al arribar al lugar, los uniformados el cabo José Páez y los agentes Gustavo Mercado, Ulises González y Enzo Oliva— constataron que el animal estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente. Sin embargo, la emergencia sumó mayor gravedad cuando a los pocos metros, en la zona de calle Colón y San Juan, escucharon desesperados pedidos de auxilio y advirtieron que un hombre también se encontraba dentro del zanjón.

    Operativo de rescate y asistencia médica

    Con rapidez, los efectivos policiales desplegaron maniobras de rescate y lograron sacar del agua tanto al animal como al sanjuanino, identificado como Andrés Rincón (36).

    De inmediato se solicitó asistencia médica de emergencia. Al lugar acudió la ambulancia (interno 126) a cargo de la Dra. Lourdes Romero, quien asistió a Rincón en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para dejarlo en observación. Posteriormente, desde el nosocomio capitalino informaron que el hombre se encontraba fuera de peligro.

    Estado del animal rescatado

    En cuanto al perro, los policías dieron intervención al personal de la Policía Ecológica, quienes constataron que la mascota también se encontraba en buen estado de salud y estabilizada tras el tenso episodio.

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