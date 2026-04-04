    • 4 de abril de 2026 - 16:45

    Chimbas: Policías auxiliaron a una beba de 8 meses que no podía respirar

    Ocurrió en el Barrio 7 Conjunto 2. Los efectivos realizaron maniobras de primeros auxilios y la trasladaron de urgencia al centro de salud local, logrando estabilizarla antes de su ingreso al hospital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un momento de extrema tensión se vivió en las primeras horas de este viernes en el departamento Chimbas, cuando una beba de apenas 8 meses sufrió un aparente episodio de ahogamiento que le impedía respirar. El hecho se desencadenó cerca de la 1:48 de la madrugada en una vivienda del Barrio 7 Conjunto 2.

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    Tras un llamado al 911, personal de la Subcomisaría Cipolletti, la Unidad Operativa Centenario Oeste y la Motorizada 5 arribaron al domicilio, donde se entrevistaron con Karen Patricia Varela, la madre de la menor. La mujer, en estado de shock, manifestó que su hija no reaccionaba y no presentaba signos vitales perceptibles tras haberse ahogado.

    Reacción inmediata y primeros auxilios

    Ante la urgencia y la falta de respuesta de la menor, uno de los efectivos tomó a la niña en brazos e inició maniobras de primeros auxilios. La colocó en posición decúbito ventral (boca abajo) y comenzó con palmadas interescapulares para intentar liberar las vías aéreas.

    Debido a la gravedad del cuadro, se decidió el traslado inmediato en el patrullero hacia el Centro de Salud Báez Laspiur. Durante el trayecto, mientras se continuaban las maniobras, los demás móviles policiales colaboraron con el corte de calles y la regulación del tránsito para agilizar la llegada al centro asistencial.

    Atención médica y traslado al Rawson

    Al arribar al nosocomio, la beba fue recibida por el Dr. Héctor Claudio Servant, quien constató que la niña ya respiraba con normalidad. El profesional médico destacó que la aplicación inmediata de los primeros auxilios fue determinante para estabilizarla antes de su ingreso a urgencias.

    Finalmente, y tras los controles de rigor en el puesto sanitario de Chimbas, la progenitora fue derivada con la menor hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson en movilidad particular para una evaluación pediátrica más exhaustiva. Según los últimos reportes, la beba se encuentra fuera de peligro.

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