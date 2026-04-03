    • 3 de abril de 2026 - 19:20

    Persecución en Chimbas: joven motociclista intentó huir, lo atraparon y hallaron droga en su vehículo

    En Chimbas, la Policía inició una persecución de un joven motociclista, lo redujo y descubrió drogas ocultas en la moto. El joven quedó bajo investigación.

    La droga secuestrada al motociclista.

    La droga secuestrada al motociclista.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial en el departamento Chimbas terminó con la detención de un joven motociclista que protagonizó una peligrosa secuencia en la vía pública y que, además, transportaba presunta droga.

    Leé además

    chimbas: policias auxiliaron a una beba de 8 meses que no podia respirar

    Chimbas: Policías auxiliaron a una beba de 8 meses que no podía respirar
    Roberto Pérez recibió el alta y se encuentra en su casa ¿Hubo autor intelectual en su causa? La pista que surgió tras esta pregunta. 

    ¿Autor intelectual? La pista detrás del intento de asesinato de un prestamista en Chimbas

    El hecho se desencadenó cuando personal policial advirtió a un hombre de apellido Pereira, de 20 años, realizando maniobras riesgosas a bordo de una motocicleta 110 cc. La conducta temeraria encendió las alertas de los efectivos, quienes intentaron detener su marcha para identificarlo.

    Lejos de acatar la orden, el joven emprendió la fuga, dando inicio a una breve persecución que culminó con su aprehensión a pocos metros del lugar. Tras reducirlo, los uniformados procedieron a inspeccionar el rodado.

    Durante la requisa, los agentes encontraron dos paquetes con sustancias de dudosa procedencia, lo que motivó la inmediata intervención de personal especializado de Drogas Ilegales. Como resultado, el motociclista fue vinculado a una causa en el marco de la Ley 23.737, con intervención del Juzgado Federal.

    Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción relacionada con la conducción peligrosa y otras faltas.

    La motocicleta fue secuestrada y el procedimiento quedó bajo la órbita de la Comisaría 17ª, que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Se atrincheró, atacó a la Policía y terminó preso en un operativo extremo

    Resistencia a la autoridad: se atrincheró, atacó a la Policía y terminó con prisión efectiva

    José Javoer Mereles quedó atrapado en la ventana de un contenedor, situado en un predio deportivo de San Juan. 

    Insólito: fue a robar a un predio deportivo y quedó atrapado en las rejas

    Intentaron ingresar un celular dentro de una olla de doble fondo. 

    En una requisa de rutina en el Penal de Chimbas encontraron un celular dentro de una olla de doble fondo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud “San Patricio”, en el departamento Chimbas.

    Marcelo Orrego inauguró un Centro de Salud de Chimbas que beneficiará a más de 11.800 vecinos