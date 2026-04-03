Persecución en Chimbas: joven motociclista intentó huir, lo atraparon y hallaron droga en su vehículo

En Chimbas, la Policía inició una persecución de un joven motociclista, lo redujo y descubrió drogas ocultas en la moto. El joven quedó bajo investigación.

Un operativo policial en el departamento Chimbas terminó con la detención de un joven motociclista que protagonizó una peligrosa secuencia en la vía pública y que, además, transportaba presunta droga.

El hecho se desencadenó cuando personal policial advirtió a un hombre de apellido Pereira, de 20 años, realizando maniobras riesgosas a bordo de una motocicleta 110 cc. La conducta temeraria encendió las alertas de los efectivos, quienes intentaron detener su marcha para identificarlo.

Lejos de acatar la orden, el joven emprendió la fuga, dando inicio a una breve persecución que culminó con su aprehensión a pocos metros del lugar. Tras reducirlo, los uniformados procedieron a inspeccionar el rodado.

Durante la requisa, los agentes encontraron dos paquetes con sustancias de dudosa procedencia, lo que motivó la inmediata intervención de personal especializado de Drogas Ilegales. Como resultado, el motociclista fue vinculado a una causa en el marco de la Ley 23.737, con intervención del Juzgado Federal.

Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción relacionada con la conducción peligrosa y otras faltas.