Condenaron a perpetua a narcos por el homicidio de un rival Mauricio Matías Marca Choque y Ruvén Arce Alonoka asesinaron a Harold Jorge “Popeyín” Vacarezza Alpiri para asegurar el poder de una de las facciones.

Dos integrantes de una organización narcocriminal fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de un rival en octubre de 2022 en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli –ex Villa 1-11-14-. El Tribunal expuso que Mauricio Matías Marca Choque y Ruvén Arce Alonoka asesinaron a Harold Jorge “Popeyín” Vacarezza Alpiri para asegurar el poder de una de las facciones en la zona.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó, por mayoría, a Choque y Alonoka por ser coautores del homicidio agravado de Alpiri. La decisión se dio en línea con el pedido realizado en su alegato por el responsable de la Fiscalía General N°6, Diego Velasco.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado que el crimen se dio en el contexto de la actividad narcocriminalidad de la organización, con la finalidad de preparar, facilitar y asegurar los resultados de la venta de drogas, teniendo en cuenta que la víctima representaba una facción que les disputaba el control del territorio conocido como el “Sector de los Peruanos” para la venta de drogas, destaca el comunicado del MPF.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo viernes 17 de octubre al mediodía.

Caso

El crimen de Vacarezza Alpiri ocurrió en la noche del 12 de octubre de 2022 cuando, de acuerdo a la reconstrucción, los acusados descendieron de un auto Peugeot 308 negro y se dirigieron al bar “La tía Dona”, ubicado en la Avenida Riestra, donde la víctima se encontraba con un amigo.

Marca Choque y Arce Alonoka, que vestían camperones oscuros con capuchas colocadas y barbijos, “llegaron al bar, se ocultaron detrás de una camioneta utilitaria, sacaron sus armas y dispararon ocho veces contra la víctima, quien recibió cinco impactos”.

Tras el ataque, se dieron a la fuga a pie en distintas direcciones, al igual que el conductor del vehículo en el que habían llegado.

Pese a que Vaccareza Alpiri fue trasladado al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, en la madrugada del 13 de octubre falleció a causa de las lesiones sufridas en su abdomen y tórax.

MIRA TAMBIÉN Buscan intensamente en San Juan a una quinceañera de la que no se sabe nada desde ayer en la siesta

El crimen está ligado a la disputa narco, debido a que desde hace 20 años la zona es controlada por la organización que inicialmente encabezaba el peruano Marco Estrada Gonzáles, alias “Marcos”, pero que, tras su condena la banda se reestructuró bajo el mando de Johnny Ray “Pantro” Arnao Quispe y Ulises “Pitufo” Romero Godoy, quienes impartían directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisaban el negocio y recibían las ganancias.