Condenaron a perpetua al femicida que atacó a golpes a su esposa, la tiró al río y la ahogó

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea condenó a perpetua a Javier Cerfoglio , al encontrarlo culpable del femicidio de Magalí Vera, la mujer que murió ahogada tras ser arrojada al río dentro de un auto en Necochea en diciembre del 2024.

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La decisión fue tomada por los jueces Luciana Irigoyen Testa, Ernesto Juliano y Diego Mónaco , quienes condenaron al acusado por el delito de homicidio cuadruplemente calificado, agravado por el vínculo y por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género.

El femicidio ocurrió el 1 de diciembre del 2024, cuando la pareja volvía de un casamiento. Cerca de las 4 de la mañana, en medio de una tormenta, Magalí y Cerfoglio abandonaron la fiesta tras una fuerte discusión a la vista de todos los presentes.

En el trayecto de regreso, Cerfoglio golpeó brutalmente a su esposa y luego lanzó el auto al río . Magalí, inconsciente, no pudo salvarse y murió ahogada. Fue encontrada esa madrugada sin vida, a unos 15 metros del coche, debajo de un pequeño muelle.

Al principio, Cerfoglio llamó al 911 y dijo que había perdido el control del Honda Fit rojo en el que circulaban y que él logró salir, pero no pudo sacar a su mujer. La hipótesis de un accidente parecía posible.

Sin embargo, la declaración de testigos, los videos y el resultado de la autopsia terminaron de unir los cabos sueltos. Las cámaras de seguridad de la Terminal de Necochea captaron parte de la secuencia, lo que fue clave para reconstruir lo sucedido.

Magalí Vera era empleada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pero había renunciado a mediados de año para dedicarse a su emprendimiento de tortas. Incluso, fue contratada por la pareja que celebró el casamiento al que asistieron esa noche. Tenía un hijo de 12 años con Cerfoglio, que no estaba en el auto al momento del crimen.

La relación entre Magalí y Cerfoglio ya había mostrado signos de violencia. Se habían separado seis meses antes del crimen, pero ella había vuelto con la condición de que él asistiera a terapia.