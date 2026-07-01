    • 1 de julio de 2026 - 10:19

    Condenaron a un empleado de comercio por corromper a una adolescente a cambio de dinero y regalos

    El imputado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre, cuyas iniciales son O.A.R, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en un caso de corrupción de menores que fue resuelto mediante un juicio abreviado. La causa estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Candela Pérez, Natalia Villavicencio y Agustina Cerdera, con la colaboración de Carolina Calderón.

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    De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado, un empleado de comercio, mantenía relaciones sexuales con una joven de 16 años a cambio de entregarle dinero y distintos bienes personales, entre ellos zapatillas, una mochila y un perfume. La pesquisa estableció que los encuentros ocurrieron en cuatro oportunidades.

    El 29 de junio de 2026 se realizó la audiencia de juicio abreviado, en la que la Fiscalía, la defensa y el imputado alcanzaron un acuerdo que fue homologado por el juez de Garantías. En ese marco, el magistrado declaró al acusado penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores, previsto en el artículo 125, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor.

    Además de imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, el juez dispuso una serie de medidas que deberán cumplirse hasta que la sentencia quede firme. Por tratarse de una condena condicional, el imputado no irá a prisión, aunque deberá respetar las reglas de conducta fijadas por la Justicia para evitar la revocación del beneficio.

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