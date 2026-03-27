    • 27 de marzo de 2026 - 16:21

    Conductor perdió el control de su auto, chocó contra un poste y fue hospitalizado

    El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Centenario y 5 de Octubre. El conductor perdió el control del vehículo y debió ser trasladado al Hospital Rawson.

    El auto quedó en el medio de la calzada tras volcar.

    El auto quedó en el medio de la calzada tras volcar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre calle Centenario, en el departamento Chimbas, cuando un automóvil Renault Kwid protagonizó un violento vuelco tras impactar contra un poste del tendido eléctrico.

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    El hombre tras el violento ataque debió ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

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    El vehículo era conducido por Víctor Hugo Zárate, quien circulaba en sentido este a oeste y, por causas que aún se investigan, habría perdido el control al llegar a la intersección con calle 5 de Octubre. Como consecuencia, el rodado cruzó de carril e impactó contra un poste, lo que provocó su posterior vuelco.

    En el lugar trabajó personal de emergencias médicas que dispuso el traslado del conductor al Hospital Rawson para una mejor evaluación.

    Asimismo, intervinieron efectivos de la Base Centenario y de la Comisaría 17ª, quienes realizaron las tareas correspondientes para resguardar la zona y determinar las circunstancias del hecho.

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