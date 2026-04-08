    • 8 de abril de 2026 - 11:33

    Conmoción en Angaco por la muerte de un hombre en la vía pública mientras esperaba a su hijo

    Un trabajador y padre de familia, de 61 años, falleció tras descompensarse en una zona alejada de Angaco. Hay conmoción entre los habitantes.

    La muerte que produjo conmoción en Angaco ocurrió en la intersección de calles El Bosque y Belgrano.&nbsp;

    La muerte que produjo conmoción en Angaco ocurrió en la intersección de calles El Bosque y Belgrano. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción sacude al departamento Angaco tras la repentina muerte de Domingo Arnobio Guzmán, un hombre de 61 años que falleció en la vía pública mientras aguardaba la llegada de su hijo, que se trasladaba en un colectivo de la Red Tulum.

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    El hecho ocurrió en la noche del martes, en la intersección de calles El Bosque y Belgrano, una zona alejada de la villa cabecera. Según las primeras informaciones, Guzmán se había trasladado hasta el lugar en bicicleta para esperar a su hijo que viajaba en colectivo.

    Sin embargo, en medio de la espera, el hombre se descompensó y cayó en plena vía pública. De acuerdo a las primeras hipótesis, habría sufrido un infarto, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

    En el lugar intervino personal de la Policía de San Juan, perteneciente a la Comisaría 20°, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

    La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de Angaco, donde Guzmán era conocido por su trabajo y su esfuerzo diario. Según indicaron fuentes cercanas, era el sostén de una familia de escasos recursos: se desempeñaba como obrero rural y con su labor en el campo garantizaba el sustento diario de su hogar.

    Su pareja, madre de sus hijos, también contribuía a la economía familiar elaborando tortas caseras para la venta.

    La repentina partida de Guzmán dejó a toda una familia en una situación de profunda vulnerabilidad y a una comunidad entera conmovida por la pérdida.

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