Conmoción en Córdoba: hallaron a un bebé de seis días dentro de una bolsa y la autopsia reveló que murió asfixiado

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de un bebé de aproximadamente seis días de vida que fue encontrado dentro de una bolsa en la vía pública, en la localidad de Villa de María de Río Seco, al norte de la provincia. La autopsia determinó que el recién nacido murió por asfixia, un resultado que reforzó la hipótesis de un crimen.
El hallazgo ocurrió el 22 de septiembre, pasadas las 10.15, sobre calle Eva Perón. Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, encabezada por Analía Cepede, que busca reconstruir las circunstancias de la muerte e identificar a los progenitores del bebé.
La autopsia cambió el rumbo de la causa
Los primeros estudios forenses permitieron establecer que el recién nacido tenía alrededor de seis días al momento de morir. Posteriormente, la autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia, por lo que la pesquisa comenzó a avanzar bajo la hipótesis de un homicidio.
La investigación intenta determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y quiénes estuvieron vinculados con el bebé. Hasta el momento, la Justicia no informó personas imputadas ni estableció responsabilidades definitivas.
Un llamado anónimo y dos pruebas de ADN
Una de las líneas de investigación surgió a partir de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía. La comunicación hizo referencia a una pareja integrada por dos mujeres que habría tenido recientemente un bebé, aunque por el momento no está confirmado que esa información tenga relación directa con el recién nacido encontrado.
A partir de ese dato, la fiscal Cepede ordenó allanamientos y extracciones de sangre a dos mujeres. Las muestras fueron enviadas para realizar estudios genéticos con el objetivo de establecer si existe algún vínculo biológico con el bebé.
Los resultados podrían ser claves para la investigación
Los resultados de los estudios de ADN podrían conocerse durante la próxima semana y serán incorporados al expediente para determinar cómo continúa la causa. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas mientras intenta identificar a las personas vinculadas con el recién nacido y reconstruir las circunstancias de su muerte.