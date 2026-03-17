Conmoción: detienen a un médico acusado de un homicidio

A dos meses y medio del homicidio del comerciante gitano Daniel Marco (55) , el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá dispuso la prisión preventiva del médico Ernesto Omar Ramp (55), quien deberá ser alojado en una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), en Misiones , informó diario El Territorio-.

El ex director del Hospital de Aristóbulo del Valle está imputado de homicidio y dos hechos de lesiones leves. Hasta hoy estuvo alojado en la Seccional Segunda de Oberá. En tanto, tras ser notificado de la prisión preventiva fue conducido a la Sección Traslado de Internos del SPP, en la ciudad de Posadas, donde se le asignará su próximo destino. La decisión judicial fue adoptada luego de analizar los testimonios y las pruebas que constan en el expediente.

Ramp está acusado de propinarle una puñalada en el abdomen a Marco, lesión que días más tarde derivó en la muerte. Asimismo, les ocasionó cortes a los hijos de la víctima. Según el expediente, el pasado 26 de diciembre, a las 11.30, el agresor llegó a la concesionaria de camiones de Marco, en colectora Apóstoles Norte de Oberá, reclamando el saldo de la venta de un camión.

Gustavo Marco (24) y su hermano Brian Marco (25), testigos directos del hecho, contaron que sin mediar palabras el médico lanzó un primer golpe y luego sacó un cuchillo de la cintura con el que cortó a los jóvenes y lesionó de muerte al padre, quien agonizó cinco días, hasta su deceso el 31 de diciembre.

Luego del hecho, Ramp volvió a Aristóbulo del Vale, donde residía, y radicó una denuncia ubicándose en el rol de víctima. De todas formas, al otro día fue detenido y luego imputado por homicidio.

“Nos quiso matar a los tres”

Los hijos de Marco y su esposa Marisol, quienes contaron su versión de los hechos, aseguraron que fue el médico quien atacó con premeditación y pidieron justicia. “Mi papá tuvo varios paros y luchó, porque quería vivir. Tenía muchas ganas de vivir. Pero la doctora que lo operó, de entrada, me dijo que el cuchillo hizo demasiado daño”, contó Gustavo en una entrevista previa.

Los hijos de la víctima precisaron que el 6 de noviembre pasado le compraron un camión a Ramp, por ofrecimiento de éste. Era la primera vez que hacían negocios con el médico de Aristóbulo.

“Se le pagó casi todo y quedó un saldo de 1500 dólares, que vino a reclamar el 26 de diciembre. Mi papá le dijo que le iba a pagar, que le iba a dar plata y un cheque. Y en eso me tiró una trompada, me tropecé contra la máquina (retroexcavadora) del frente y cuando estoy en el suelo Ramp sacó el cuchillo de la cintura y me quiso apuñalar por la espalda, pero me refiló y me cortó la remera”, detalló Gustavo.

Y continuó la secuencia: “Estando yo en el piso, mi papá me quiere ayudar y ahí le hincó a papá; me levanté y me tiró otra puñalada que me cortó el brazo. En eso mi hermano salió de la oficina y también le tiró una puñalada que le cortó el brazo. Nos quiso matar a los tres”.

Desmintieron pelea previa

Ambos hermanos aseguraron que el profesional de la salud “llegó tranquilo, dijo buen día, feliz Navidad, y de repente empezó a pegar y sacó el cuchillo que tenía atrás, en la cintura. No hubo una pelea, no tuvimos posibilidad de defendernos”.

Luego del ataque, con Marco padre herido de muerte y sus hijos desesperados para ayudarlo, Ramp subió a su auto y se fue. “Lo cargamos a papá en la camioneta y fuimos al Hospital”, señaló Brian.

Asimismo, consideraron insólita la versión del médico al respecto: “Dice que nosotros teníamos el cuchillo, pero él no tiene ni un rasguño. En cambio, mi papá está muerto y nosotros estamos lastimados”.

“Se fue e hizo la denuncia en Aristóbulo del Valle diciendo que nosotros le atacamos y que él se defendió. En esa denuncia dijo que vendió el auto con el vino acá, pero no dio datos del comprador. El auto desapareció, por qué. También declaró que tenía el cuchillo y lo tiró”, agregó Gustavo.