Conmoción por la muerte de Dana Flores: el accidente que sacudió a dos provincias

La muerte de Dana Sabrina Flores , la joven de 25 años que falleció tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo en la Ruta Provincial 43, ciudad de Las Heras, Santa Cruz , generó una fuerte conmoción en la comunidad también en San Rafael, Mendoza , ciudad de la que era oriunda.

Mientras se trasladaba hacia Santa Cruz , su madre, Gisela Maya, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia luego de la tragedia. La mujer viaja acompañada por su esposo Cristian Flores y por los padres de su yerno, con el objetivo de llegar a Las Heras para despedir a la joven.

Dana se había radicado en el sur en busca de nuevas oportunidades laborales. Vivía en Las Heras junto a su esposo Gabriel Fariña y sus tres hijos de 13, 10 y 8 años.

En el mismo siniestro vial, Gabriel Fariña resultó gravemente herido y debió ser intervenido quirúrgicamente. Según relató su suegra, el hombre sufrió un traumatismo severo en la cadera y una contusión pulmonar, por lo que permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con la información brindada a la familia, su evolución es favorable, aunque no se descarta que pueda ser derivado a centros de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia.

Un viaje marcado por el dolor

Durante el trayecto hacia el sur, la madre de la joven describió el difícil momento que atraviesan. La familia se dirige a Santa Cruz para realizar los trámites correspondientes y organizar el último adiós.

Además, explicó que los tres hijos de Dana aún no habían sido informados sobre el fallecimiento de su madre, decisión que tomaron los familiares para poder comunicarles la noticia personalmente.

La familia aguarda la finalización de las actuaciones judiciales para poder despedir a la joven madre. Entre las alternativas que analizan se encuentra la cremación de los restos, una decisión que será tomada en las próximas horas.

En paralelo, desde la comunidad de San Rafael se inició una campaña solidaria para colaborar con la familia y ayudar a afrontar los gastos derivados de la tragedia, en medio del difícil momento que atraviesan tras la pérdida.