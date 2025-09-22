Conmoción por el hallazgo del cuerpo de un jubilado desaparecido Eduardo Saúl De Francesco, de 79 años, fue encontrado sin vida en un campo en Zárate, tras cuatro días de intensa búsqueda. Hay tres detenidos.

La ciudad de Zárate atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Saúl De Francesco, de 79 años, quien había sido visto por última vez el jueves 17 de septiembre en su vivienda de Valentín Alsina al 1000. Cuatro días después, su cadáver apareció en un campo a las afueras de la ciudad, en las inmediaciones de la ruta 9. La Justicia ahora intenta esclarecer si se trató de un crimen.

La investigación, caratulada inicialmente como “averiguación de paradero”, quedó a cargo de la DDI Zárate-Campana, que en el transcurso del operativo dispuso la detención de tres sospechosos. Entre ellos figuran Alejo Moreno, agente municipal; María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana; y Néstor Irvin Matencio Limache, ciudadano peruano domiciliado también en Campana.

Los detenidos fueron vinculados al caso a partir de distintas pruebas. Según fuentes judiciales, Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de De Francesco el mismo día de la desaparición.

Además, los investigadores incautaron dos vehículos presuntamente utilizados en los movimientos previos y posteriores: un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus, este último facilitado por Matencio Limache.

La Municipalidad de Zárate emitió un comunicado en el que señaló que Moreno había ingresado como empleado en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”, y remarcó que nunca había sido sancionado.

En paralelo, la investigación apunta a que podría haber existido un móvil económico detrás del hecho, aunque la causa permanece bajo un estricto hermetismo. La presencia de una funcionaria policial entre los arrestados agrega un condimento de fuerte impacto institucional al caso.

Vecinos y familiares, que durante cuatro días habían desplegado una intensa búsqueda junto a las fuerzas de seguridad, se enfrentan ahora al dolor por la trágica confirmación de la muerte y esperan que se esclarezcan las circunstancias en las que falleció De Francesco.