Conmoción por la denuncia de una alumna de 14 años: reveló que su profesor de danza abusó de ella El caso involucra a un docente de una escuela municipal.

Un profesor de la Escuela Municipal de Danzas de Posadas, en Misiones, fue separado de sus funciones luego de ser denunciado por presunto acoso y abuso hacia una alumna de 14 años. La presentación formal fue realizada por el director de la institución, ubicada en el Paseo La Terminal, en la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría Tercera de la Unidad Regional I, el miércoles por la noche. Según trascendió, la decisión de apartar al docente y acudir a la Policía se tomó tras la angustiada intervención de la madre de la adolescente, quien acudió al director de la escuela en busca de ayuda. La mujer relató que había encontrado mensajes de texto y otras comunicaciones enviadas por el profesor, de 26 años, que encuadrarían en una situación de presunto abuso sexual simple.

La madre habría detectado la situación al notar cambios de conducta en su hija, que comenzaron a reflejarse en el hogar y en su desempeño escolar. Tras su relato, la dirección de la escuela elaboró un informe acompañado por la firma de una psicopedagoga y un empleado administrativo, que luego fue elevado junto con la denuncia policial.