    • 25 de marzo de 2026 - 18:15

    Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesinó a balazos a una mujer embarazada y se mató

    La mujer de 29 años, esperaba a su segundo hijo. El agresor se quitó la vida tras el brutal femicidio. Ocurrió en Estados Unidos.

    Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesinó a balazos a una mujer embarazada y se mató

    Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesinó a balazos a una mujer embarazada y se mató

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad de Warrior, Alabama, donde una joven madre embarazada fue asesinada a balazos por un acosador que la perseguía desde hacía tiempo. La víctima, Shelby Amidon, tenía 29 años y estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo.

    Leé además

    El robo a mano armada de una moto terminó con un delincuente detenido.

    Robo a mano armada en Chimbas: la Policía persiguió a los delincuentes y recuperó la moto
    Una mujer apuñaló a su novio y se grabó: Iré feliz a la cárcel, no voy a permitir que me vuelva a pegar

    Una mujer apuñaló a su novio y se grabó: "Iré feliz a la cárcel, no voy a permitir que me vuelva a pegar"

    El ataque ocurrió cuando Ricky O’Neil Beck Jr., de 43 años, irrumpió en la casa de Amidon y le disparó.

    Gravemente herida, la mujer logró llamar al 911 e identificó a Beck como su acosador. Según informaron las autoridades, el hombre la había estado hostigando durante un tiempo, aunque aún no se sabe cómo se conocieron.

    Tras el crimen, Beck escapó en una camioneta Chevrolet, lo que desató una intensa búsqueda policial. Un patrullero localizó al sospechoso y Beck lo embistió. Tras un tiroteo, el agresor logró huir y se internó en una zona boscosa.

    Horas más tarde, la policía encontró el cuerpo de Beck en el bosque. Según el reporte oficial, el hombre se suicidó mientras era buscado por las fuerzas de seguridad.

    image
    Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesin&oacute; a balazos a una mujer embarazada y se mat&oacute;

    Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesinó a balazos a una mujer embarazada y se mató

    Una familia destrozada y una comunidad en shock en Estados Unidos

    Shelby Amidon estaba casada con Nick Amidon, un analista de datos en un banco local. Juntos tenían un hijo pequeño y esperaban la llegada de su segundo bebé. La noticia del crimen generó una ola de dolor en la comunidad y en las redes sociales.

    “Shelby era un alma hermosa que trajo amor, calidez y luz a quienes la rodeaban. La vamos a extrañar profundamente”, escribió la madre de Nick en una campaña de recaudación de fondos. “Ninguna familia debería pasar por un dolor así”, agregó.

    La colecta solidaria ya estaba cerca de alcanzar los 12.000 dólares este martes por la noche.

    La investigación sigue abierta para esclarecer el femicidio

    El caso quedó en manos de la Alabama State Bureau of Investigation, que continúa trabajando para esclarecer todos los detalles del femicidio y el suicidio posterior.

    Por el momento, las autoridades no informaron si existían denuncias previas por acoso ni cómo era la relación entre la víctima y el agresor.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El hombre recibió una condena, pero en suspenso. 

    Condenaron a un hombre tras ingresar a la vivienda del IPV de su expareja y abusar sexualmente de ella

    Horroroso hallazgo de un cuerpo flotando en Puerto Madero.

    Horroroso hallazgo de un cuerpo flotando en Puerto Madero: qué se sabe

    Estafa cruel en Córdoba: pagaron servicio de sepelio toda la vida y cuando murió, la funeraria desapareció

    Estafa cruel en Córdoba: pagaron servicio de sepelio toda la vida y cuando murió, la funeraria desapareció

    Violento asalto en Rawson: le robaron la bicicleta y el celular a un joven en plena calle.

    Violento asalto y a plena luz del día en Rawson: le robaron la bicicleta y el celular a un joven trabajador