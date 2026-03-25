Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad de Warrior, Alabama, donde una joven madre embarazada fue asesinada a balazos por un acosador que la perseguía desde hacía tiempo. La víctima, Shelby Amidon, tenía 29 años y estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo.

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El ataque ocurrió cuando Ricky O’Neil Beck Jr., de 43 años, irrumpió en la casa de Amidon y le disparó.

Gravemente herida, la mujer logró llamar al 911 e identificó a Beck como su acosador. Según informaron las autoridades, el hombre la había estado hostigando durante un tiempo, aunque aún no se sabe cómo se conocieron.

Tras el crimen, Beck escapó en una camioneta Chevrolet, lo que desató una intensa búsqueda policial. Un patrullero localizó al sospechoso y Beck lo embistió. Tras un tiroteo, el agresor logró huir y se internó en una zona boscosa.

Horas más tarde, la policía encontró el cuerpo de Beck en el bosque. Según el reporte oficial, el hombre se suicidó mientras era buscado por las fuerzas de seguridad.

image Brutal femicidio seguido de suicidio: un acosador asesinó a balazos a una mujer embarazada y se mató

Una familia destrozada y una comunidad en shock en Estados Unidos

Shelby Amidon estaba casada con Nick Amidon, un analista de datos en un banco local. Juntos tenían un hijo pequeño y esperaban la llegada de su segundo bebé. La noticia del crimen generó una ola de dolor en la comunidad y en las redes sociales.

“Shelby era un alma hermosa que trajo amor, calidez y luz a quienes la rodeaban. La vamos a extrañar profundamente”, escribió la madre de Nick en una campaña de recaudación de fondos. “Ninguna familia debería pasar por un dolor así”, agregó.

La colecta solidaria ya estaba cerca de alcanzar los 12.000 dólares este martes por la noche.

La investigación sigue abierta para esclarecer el femicidio

El caso quedó en manos de la Alabama State Bureau of Investigation, que continúa trabajando para esclarecer todos los detalles del femicidio y el suicidio posterior.

Por el momento, las autoridades no informaron si existían denuncias previas por acoso ni cómo era la relación entre la víctima y el agresor.