    • 25 de marzo de 2026 - 21:08

    Tragedia en Caucete: murió un hombre tras caer de un árbol en su casa

    La tragedia en Caucete sacude al departamento: un hombre de 73 años murió al caer de un árbol mientras realizaba tareas en su vivienda.

    La tragedia en Caucete ocurrió en el barrio Industrial y es investigada por la Policía.

    La tragedia en Caucete ocurrió en el barrio Industrial y es investigada por la Policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una fuerte conmoción generó una tragedia en Caucete, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras caer de un árbol dentro de su casa. El hecho ocurrió en el barrio Industrial y la víctima fue identificada como César Domingo Quevedo, en un episodio que es investigado por las autoridades.

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    Según publicó el portal elbaston.com.ar Quevedo se encontraba cortando una mora cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, cayó desde altura, lo que le provocó la muerte en el lugar. El hecho generó profunda consternación entre vecinos y familiares, que rápidamente alertaron a las autoridades.

    Investigación por la tragedia en Caucete

    En el lugar intervino personal de la Comisaría 37ª, junto con especialistas de Criminalística, quienes realizan pericias para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

    El caso quedó en manos de la Justicia, que buscará establecer si se trató de un accidente doméstico o si existieron otros factores que derivaron en la caída fatal. La comunidad local sigue de cerca la evolución del hecho, marcado por el dolor y la sorpresa.

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