Tragedia en Caucete: murió un hombre tras caer de un árbol en su casa

La tragedia en Caucete sacude al departamento: un hombre de 73 años murió al caer de un árbol mientras realizaba tareas en su vivienda.

La tragedia en Caucete ocurrió en el barrio Industrial y es investigada por la Policía.

Una fuerte conmoción generó una tragedia en Caucete, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras caer de un árbol dentro de su casa. El hecho ocurrió en el barrio Industrial y la víctima fue identificada como César Domingo Quevedo, en un episodio que es investigado por las autoridades.

Según publicó el portal elbaston.com.ar Quevedo se encontraba cortando una mora cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, cayó desde altura, lo que le provocó la muerte en el lugar. El hecho generó profunda consternación entre vecinos y familiares, que rápidamente alertaron a las autoridades.

Investigación por la tragedia en Caucete En el lugar intervino personal de la Comisaría 37ª, junto con especialistas de Criminalística, quienes realizan pericias para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.