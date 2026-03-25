Robo a mano armada en Chimbas: la Policía persiguió a los delincuentes y recuperó la moto

El robo a mano armada ocurrió en el Barrio Loteo Nazareno de Chimbas. La Policía recuperó la moto, el celular y otras pertenencias.

El robo a mano armada de una moto terminó con un delincuente detenido.

Un violento robo a mano armada sacudió a vecinos de Chimbas y terminó con un detenido tras un rápido operativo policial. El hecho ocurrió en el Barrio Loteo Nazareno, donde un joven de 19 años fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

Según fuentes policiales, los asaltantes —a bordo de una moto tipo FZ de color negro— amenazaron a la víctima con un arma de fuego, aparentemente un revólver, y le sustrajeron su motocicleta Honda, además de un casco, un celular Moto Edge 50 y una mochila.

Persecusión y detención Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte y de la Comisaría 26ª iniciaron un operativo que permitió localizar la motocicleta robada en el interior del Barrio San Francisco. La situación derivó en una persecución cuando uno de los sospechosos intentó darse a la fuga.

En su intento por escapar, el individuo arrojó la mochila y el casco, para luego refugiarse en un domicilio particular. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente: los uniformados lograron cercarlo y finalmente detenerlo.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y posteriormente reconocidos por la víctima.