    • 28 de marzo de 2026 - 18:15

    Crimen atroz: detuvieron a la mujer que mató a su pareja de un tiro por llegar borracho

    Ella misma llamó a la policía para denunciar el hecho. Cuando llegaron los agentes, confesó el crimen. Quedó detenida

    Crimen. Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa.

    Crimen. Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa. El hecho ocurrió en la localidad de Tecka, en la provincia de Chubut. Según fuentes judiciales, fue ella misma fue quien llamó a la policía para confesar el crimen.

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    El argumento de la mujer "estaba borracho"

    De acuerdo a la reconstrucción policial, los agentes llegaron al domicilio de la pareja tras recibir un llamado al 911, el cual advertía sobre un hombre herido con un arma de fuego. Sin embargo, cuando las autoridades se hicieron presentes, la propia denunciante reconoció que le había disparado a su esposo por llegar a la casa en estado de ebriedad.

    Para ese momento, la víctima aún tenía signos vitales. En consecuencia, la policía coordinaron de inmediato el traslado del hombre en ambulancia hacia Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar. Sin embargo, a pesar del rápido despliegue sanitario, falleció antes de llegar al hospital, según precisó el Ministerio Público Fiscal chubutense.

    Cómo seguirá la investigación del crimen

    El caso motivó la intervención de la Fiscalía de Esquel, que quedó a cargo de la investigación. Entre las medidas tomadas en el lugar, las autoridades ordenaron la detención de la mujer y realizaron diferentes tareas de rigor en la escena del crimen.

    Ahora, más allá de la declaración de la acusada, intentarán reconstruir la dinámica del ataque y determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Para esto, tomarán testimonios de los vecinos, a fin de averiguar si había antecedentes de conflictos entre ellos y otros datos que podrían ser relevantes para el caso.

    Respecto a la situación procesal de la esposa de la víctima, desde la Fiscalía se informó que permanecerá detenida en dependencias policiales. Para la tarde de este sábado, la Oficina Judicial aún no había definido la fecha para la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación penal. Cuando eso ocurra, podrán proceder con la indagatoria.

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