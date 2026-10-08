Crimen de Uriel Ríos: trascendió un nuevo video del ataque y las imágenes apuntan a quién dio el puntazo

Un nuevo video del ataque que derivó en el crimen de Uriel Ríos , el adolescente de 17 años que fue apuñalado a la salida de una estudiantina en Pocito, comenzó a tomar relevancia dentro de la investigación. El registro, hecho con un celular, muestra el enfrentamiento desde lejos, pero sirvió para reconstruir la secuencia de la agresión.

Sin embargo, su análisis, junto con otros videos incorporados al expediente, permitió a los investigadores reconstruir momentos claves de la agresión.

Las imágenes fueron examinadas prácticamente cuadro por cuadro y, pese a la distancia, permiten seguir el desarrollo de la pelea y establecer qué ocurrió en los segundos previos al ataque con el arma blanca.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el análisis de los registros aporta elementos concretos para determinar quién fue el joven que efectuó el puntazo que terminó impactando a Uriel . Se trata de N.C., el primer adolescente que se presentó ante las autoridades luego del hecho.

El nuevo video resulta importante porque permite complementar otros registros obtenidos durante la investigación. En conjunto, las filmaciones fueron determinantes para diferenciar la participación que habría tenido cada uno de los jóvenes que estuvieron involucrados en la pelea que se originó a la salida de una estudiantina a la que asistieron entre 100 y 200 jóvenes de diferentes colegios.

El evento era con hielera y por eso se sospecha que el autor tenía un cuchillo en su poder, el que usaba para cortar el hielo. El mismo fue secuestrado tras la muerte de Uriel. El arma blanca había quedado incrustrado en el pecho del joven tras ser asestaado.

Liberaron a uno de los sospechosos

Precisamente, el análisis de estos videos derivó este miércoles en la liberación de uno de los adolescentes que permanecía vinculado a la investigación. El joven salió en libertad durante el mediodía y quedó desvinculado, por el momento, de la acusación más grave.

Su abogado, Darío Amaya, confirmó la liberación, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de los registros debido al acuerdo de confidencialidad establecido entre las partes y la jueza que interviene en el expediente.

La defensa sostiene que su representado no tuvo una participación activa en el ataque que terminó con la muerte de Uriel y que las imágenes permiten observar que se aparta de la pelea antes de que se produzca la agresión con el arma blanca.

De todos modos, la liberación no significa que haya un sobreseimiento definitivo. La investigación continúa y la Justicia deberá determinar la responsabilidad individual de cada uno de los jóvenes que participaron del enfrentamiento.

La causa es investigada por la jueza Julia Camus y cuenta con numerosos testimonios de jóvenes que estuvieron en la estudiantina, acompañantes de Uriel, familiares y efectivos policiales que intervinieron después del ataque. Aún resta por parte de la magistrada tomar más testimonios, entre cuatro o cinco.

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