Crimen de Uriel Ríos: tras analizar varios videos, liberaron a uno de los sospechosos

Uno de los jóvenes que permanecía vinculado a la investigación por el crimen de Uriel Ríos , el adolescente de 17 años que falleció tras ser apuñalado durante una estudiantina, recuperó la libertad este miércoles al mediodía. La medida se tomó después del análisis de distintos registros fílmicos incorporados a la causa.

25 de Mayo: Policía Caminera recuperó una moto que tenía pedido de secuestro por hurto desde 2025

El abogado Darío Amaya , defensor del joven liberado, confirmó la novedad, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a un acuerdo de confidencialidad establecido con la jueza y las demás partes que intervienen en la investigación.

No obstante, según pudo saber DIARIO DE CUYO por fuentes calificadas del caso, los investigadores analizaron dos videos que registraron el enfrentamiento desde distintos ángulos , revisando la secuencia prácticamente cuadro por cuadro. De ese análisis habría surgido una reconstrucción más precisa de lo ocurrido durante la pelea.

Siempre de acuerdo con fuentes judiciales, las imágenes permitirían establecer quién habría sido el joven que efectuó el puntazo que terminó impactando a Uriel Ríos. El autor sería el primer joven que se entregó ante las autoridades, cuyas iniciales son N.C.

En ese contexto, la defensa del joven que recuperó la libertad sostiene que no participó de manera activa en la pelea , que en los registros no se observan golpes certeros o una intervención dirigida a provocar una lesión mortal y que, en determinado momento, se da vuelta y se retira antes de que se produzca la agresión con el arma blanca.

Sin sobreseimiento definitivo

La situación procesal del joven, sin embargo, no implica un sobreseimiento. La investigación continúa abierta y la defensa trabaja para conseguir el cierre definitivo de la causa respecto de su representado.

En paralelo, la jueza que investiga el caso, Julia Camus, cuenta con numerosos testimonios incorporados al expediente. Entre ellos figuran declaraciones de personas que estuvieron en el lugar, acompañantes de Uriel, integrantes de la familia y otros jóvenes que presenciaron distintos momentos del enfrentamiento. También declararon efectivos policiales que intervinieron posteriormente en el procedimiento.

Darío Amaya, abogado del joven liberado.

La investigación busca ahora determinar con precisión las responsabilidades individuales y establecer si corresponde mantener la acusación bajo la figura de homicidio en riña, avanzar hacia una calificación de homicidio simple o modificar el encuadre para alguno de los involucrados.

El caso también volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de la estudiantina. Desde la defensa remarcaron que se trataba de un encuentro al que asistieron numerosos jóvenes, varios de ellos de entre 16 y 19 años, y señalaron la ausencia de un dispositivo de seguridad privada o policial suficiente para controlar el desarrollo del evento.