De River a Boca: robó a una menor, cambió la camiseta y cayó escondido bajo la cama

Un violento episodio de robo en Rawson terminó con una rápida resolución judicial: un delincuente que le arrebató el celular a una menor intentó despistar a la Policía cambiándose la camiseta y ocultándose bajo una cama, pero fue detenido y condenado a prisión efectiva en un juicio abreviado.
Robo en Rawson: intento de fuga y maniobra insólita
El hecho ocurrió el martes, 31 de marzo, alrededor de las 10:40, cuando una menor regresaba del colegio por la zona de Conector Sur, cerca de calle Dr. Ortega. En ese momento, el acusado le arrebató un celular marca Tecno y escapó junto a un cómplice hacia el Barrio La Estación.
La víctima logró alertar a efectivos policiales, quienes rápidamente difundieron la descripción del sospechoso. Minutos después, personal de la Unidad Motorizada 2 localizó al delincuente en el barrio, iniciando una persecución.
Al advertir la presencia policial, el sujeto, identificado por fuentes judiciales como Santiago Díaz, ingresó a una vivienda e intentó esconderse debajo de una cama, en un intento desesperado por evitar la detención.
Pero lo más llamativo fue su maniobra previa: se había quitado una camiseta de River y se colocó una de Boca para despistar a los efectivos, aunque esto no impidió su identificación.
Durante el operativo, y con autorización del propietario del domicilio, los efectivos lograron encontrar el celular robado, la camiseta y la gorra utilizadas en el hecho, ocultas bajo una palangana en el exterior de la vivienda.
El procedimiento se trasladó a sede policial por razones de seguridad, donde se dio intervención al sistema acusatorio y a la fiscalía en turno, avanzando bajo el régimen de flagrancia.
Finalmente, en audiencia realizada este sábado, 4 de abril, se acordó un juicio abreviado con condena de seis meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia para el acusado.