De River a Boca: robó a una menor, cambió la camiseta y cayó escondido bajo la cama

Un violento episodio de robo en Rawson terminó con una rápida resolución judicial: un delincuente que le arrebató el celular a una menor intentó despistar a la Policía cambiándose la camiseta y ocultándose bajo una cama , pero fue detenido y condenado a prisión efectiva en un juicio abreviado.

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El hecho ocurrió el martes, 31 de marzo, alrededor de las 10:40 , cuando una menor regresaba del colegio por la zona de Conector Sur, cerca de calle Dr. Ortega. En ese momento, el acusado le arrebató un celular marca Tecno y escapó junto a un cómplice hacia el Barrio La Estación .

La víctima logró alertar a efectivos policiales, quienes rápidamente difundieron la descripción del sospechoso. Minutos después, personal de la Unidad Motorizada 2 localizó al delincuente en el barrio , iniciando una persecución.

Al advertir la presencia policial, el sujeto, identificado por fuentes judiciales como Santiago Díaz, ingresó a una vivienda e intentó esconderse debajo de una cama , en un intento desesperado por evitar la detención.

Pero lo más llamativo fue su maniobra previa: se había quitado una camiseta de River y se colocó una de Boca para despistar a los efectivos , aunque esto no impidió su identificación.

Durante el operativo, y con autorización del propietario del domicilio, los efectivos lograron encontrar el celular robado, la camiseta y la gorra utilizadas en el hecho, ocultas bajo una palangana en el exterior de la vivienda.

El procedimiento se trasladó a sede policial por razones de seguridad, donde se dio intervención al sistema acusatorio y a la fiscalía en turno, avanzando bajo el régimen de flagrancia.

Finalmente, en audiencia realizada este sábado, 4 de abril, se acordó un juicio abreviado con condena de seis meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia para el acusado.