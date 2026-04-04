    • 4 de abril de 2026 - 21:41

    De River a Boca: robó a una menor, cambió la camiseta y cayó escondido bajo la cama

    Un ladrón fue condenado tras arrebatarle el celular a una menor en Rawson. Intentó cambiar su ropa y ocultarse, pero fue detenido.

    El acusado fue detenido tras un robo en Rawson y condenado a prisión efectiva.

    El acusado fue detenido tras un robo en Rawson y condenado a prisión efectiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio de robo en Rawson terminó con una rápida resolución judicial: un delincuente que le arrebató el celular a una menor intentó despistar a la Policía cambiándose la camiseta y ocultándose bajo una cama, pero fue detenido y condenado a prisión efectiva en un juicio abreviado.

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    El hecho ocurrió el martes, 31 de marzo, alrededor de las 10:40, cuando una menor regresaba del colegio por la zona de Conector Sur, cerca de calle Dr. Ortega. En ese momento, el acusado le arrebató un celular marca Tecno y escapó junto a un cómplice hacia el Barrio La Estación.

    La víctima logró alertar a efectivos policiales, quienes rápidamente difundieron la descripción del sospechoso. Minutos después, personal de la Unidad Motorizada 2 localizó al delincuente en el barrio, iniciando una persecución.

    Al advertir la presencia policial, el sujeto, identificado por fuentes judiciales como Santiago Díaz, ingresó a una vivienda e intentó esconderse debajo de una cama, en un intento desesperado por evitar la detención.

    Pero lo más llamativo fue su maniobra previa: se había quitado una camiseta de River y se colocó una de Boca para despistar a los efectivos, aunque esto no impidió su identificación.

    Durante el operativo, y con autorización del propietario del domicilio, los efectivos lograron encontrar el celular robado, la camiseta y la gorra utilizadas en el hecho, ocultas bajo una palangana en el exterior de la vivienda.

    El procedimiento se trasladó a sede policial por razones de seguridad, donde se dio intervención al sistema acusatorio y a la fiscalía en turno, avanzando bajo el régimen de flagrancia.

    Finalmente, en audiencia realizada este sábado, 4 de abril, se acordó un juicio abreviado con condena de seis meses de prisión efectiva, además de la declaración de reincidencia para el acusado.

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