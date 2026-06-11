Dejó su camioneta estacionada en el microcentro y le robaron un iPhone valuado en $3 millones

El hecho ocurrió en pleno centro sanjuanino. Delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario y abrieron el vehículo.

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en Capital, donde un hombre denunció el robo de un costoso teléfono celular que había dejado dentro de su camioneta estacionada.

Según trascendió, el propietario dejó el vehículo por un breve lapso y, al regresar, descubrió que delincuentes habían ingresado y sustraído un iPhone de última generación valuado en aproximadamente 3 millones de pesos.

El hecho ocurrió en una zona céntrica y es investigado por personal policial, que intenta determinar cómo actuaron los autores y si existen cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.