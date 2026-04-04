    • 4 de abril de 2026 - 13:03

    Delincuentes armados robaron un taxi y chocaron contra un árbol al fugarse en Godoy Cruz

    El hecho ocurrió a primera hora de este sábado.

    Robo a taxista. Mendoza.

    Robo a taxista. Mendoza.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la madrugada de hoy, un taxista de 61 años fue víctima de robo bajo amenazas de arma de fuego en Godoy Cruz. El episodio, que terminó con dos detenidos y el vehículo recuperado, se desencadenó alrededor de las 6 de este sábado.

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    Todo comenzó en la intersección de calles Curitiba y Alas Argentinas, donde dos sujetos abordaron al trabajador, oriundo de Guaymallén, y tras encañonarlo, le sustrajeron su herramienta de trabajo: un Fiat Cronos.

    Fuga, choque y persecución

    Según el reporte de la Unidad Motorizada (Guardia D), los delincuentes emprendieron una breve y accidentada huida, ya que el taxi colisionó violentamente contra un árbol en la esquina de Renato Della Santa y Santiago del Estero. Testigos que presenciaron el impacto relataron a la policía haber visto a los sospechosos descender del auto y escapar corriendo.

    Con las características físicas aportadas por la víctima y los vecinos, los efectivos del Móvil 4084 desplegaron un patrullaje por las inmediaciones. Minutos después, lograron divisar a dos hombres que coincidían con la descripción, parados frente a una vivienda en la intersección de Santo Tomás y Santiago del Estero.

    Al ser interceptados, los sujetos fueron identificados como R.G.C.J. y V.O.F.D., ambos de 30 años y domiciliados en Godoy Cruz. Le realizaron el palpado de seguridad, pero no encontraron el arma de fuego.

    La Ayudante Fiscal en turno, Dra. Cortez, tomó intervención en el caso y dispuso el traslado inmediato de los detenidos a la sede de EsTraDa (Estación Transitoria de Detenidos) y el secuestro del taxi para las pericias. Además, la citación de la víctima y los testigos a la Oficina Fiscal de Godoy Cruz para formalizar la denuncia y las declaraciones.

    Fuente:Los andes

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