[VIDEO] Denuncian que un sujeto se robó un whisky mientras otro distraía a la cajera El dueño del local radicó la denuncia en la Comisaría 28va.

Este fin de semana, el dueño de un local comercial descubrió que dos sujetos robaron un whisky y luego de controlar las cámaras de seguridad radicó la denuncia correspondiente.

El hecho ocurrió en un kiosco ubicado en calle 9 de Julio, entre Río Bamba y Lateral de Circunvalación, en Capital. Según las imágenes, los hombres ingresaron juntos al lugar y mientras uno le pedía una gaseosa a la cajera, el otro fue hasta el sector de bebidas alcohólicas y se guardó una botella de whisky.

En diálogo con Diario de Cuyo, el propietario del negocio aseguró que el hombre no pagó el producto y a través de las cámaras de seguridad descubrió el rápido movimiento. Radicó la denuncia en la Comisaría 28va.

El video de las cámaras de seguridad del negocio: