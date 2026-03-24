Abogada argentina acusada de racismo en Brasil evita la cárcel y vuelve al país

El caso de racismo que involucró a la abogada argentina Agostina Páez tuvo una resolución clave en Brasil: la Justicia le permitió regresar al país tras una audiencia en Río de Janeiro, evitando así una posible condena de prisión que podía alcanzar hasta 15 años.
La joven de 29 años se presentó ante el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que deberá cumplir tareas comunitarias como parte de la decisión judicial. “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó tras la audiencia.
Cómo fue la decisión judicial en Brasil
El debate comenzó por la tarde y se extendió durante varias horas, con declaraciones de testigos, fiscalía y defensa. Finalmente, el tribunal decidió permitirle volver a Argentina, aunque deberá cumplir con condiciones judiciales, entre ellas trabajos comunitarios.
Durante el proceso, la defensa —encabezada por la abogada Carla Junqueira— solicitó que el caso pudiera continuar en Argentina, algo que fue parcialmente aceptado por la Justicia brasileña.
El hecho que desató el escándalo
El episodio ocurrió en la zona de Ipanema, donde la joven fue grabada realizando gestos racistas a la salida de un bar. La situación generó una fuerte repercusión mediática y derivó en su detención tras la denuncia de empleados del local.
En Brasil, este tipo de delito está contemplado como injuria racial, con penas que van de 2 a 5 años de prisión por cada hecho, lo que en este caso podría haber derivado en una condena mucho más severa.
“Fue la peor experiencia de mi vida”
Antes y después de la audiencia, la joven expresó su angustia por la situación vivida. “Fue la peor experiencia de mi vida”, aseguró, al tiempo que pidió disculpas a quienes se sintieron afectados.
También manifestó temor por su seguridad y el impacto personal del caso: “Extraño la Argentina, extraño a mi gente”, dijo, remarcando que su prioridad es regresar a Santiago del Estero.
El fallo marca un punto de inflexión en un caso que generó fuerte debate y exposición mediática. Aunque evitó la cárcel, la causa por racismo deja consecuencias judiciales y personales que continuarán en el tiempo.