Abogada argentina acusada de racismo en Brasil evita la cárcel y vuelve al país

El caso de racismo que involucró a la abogada argentina Agostina Páez tuvo una resolución clave en Brasil : la Justicia le permitió regresar al país tras una audiencia en Río de Janeiro , evitando así una posible condena de prisión que podía alcanzar hasta 15 años.

Ya tiene fecha el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Empezó el juicio a la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo: "Si voy a la cárcel, me mato"

La joven de 29 años se presentó ante el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que deberá cumplir tareas comunitarias como parte de la decisión judicial. “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó tras la audiencia.

El debate comenzó por la tarde y se extendió durante varias horas, con declaraciones de testigos, fiscalía y defensa. Finalmente, el tribunal decidió permitirle volver a Argentina, aunque deberá cumplir con condiciones judiciales, entre ellas trabajos comunitarios .

Durante el proceso, la defensa —encabezada por la abogada Carla Junqueira — solicitó que el caso pudiera continuar en Argentina, algo que fue parcialmente aceptado por la Justicia brasileña.

El episodio ocurrió en la zona de Ipanema , donde la joven fue grabada realizando gestos racistas a la salida de un bar . La situación generó una fuerte repercusión mediática y derivó en su detención tras la denuncia de empleados del local.

En Brasil, este tipo de delito está contemplado como injuria racial, con penas que van de 2 a 5 años de prisión por cada hecho, lo que en este caso podría haber derivado en una condena mucho más severa.

“Fue la peor experiencia de mi vida”

Antes y después de la audiencia, la joven expresó su angustia por la situación vivida. “Fue la peor experiencia de mi vida”, aseguró, al tiempo que pidió disculpas a quienes se sintieron afectados.

También manifestó temor por su seguridad y el impacto personal del caso: “Extraño la Argentina, extraño a mi gente”, dijo, remarcando que su prioridad es regresar a Santiago del Estero.

El fallo marca un punto de inflexión en un caso que generó fuerte debate y exposición mediática. Aunque evitó la cárcel, la causa por racismo deja consecuencias judiciales y personales que continuarán en el tiempo.