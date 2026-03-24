Ataque a puñaladas en Pocito: un hombre fue herido tras una pelea callejera y buscan al agresor

El violento episodio ocurrió el domingo por la noche en Pocito. La víctima recibió cuatro puntazos y fue hospitalizada donde evoluciona favorablemente.

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Un grave hecho de violencia alteró la calma del domingo por la noche en el departamento Pocito, donde una pelea entre dos hombres terminó en un brutal ataque con arma blanca que dejó a uno de ellos gravemente herido.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de Calle 6 y San Miguel, ante la presencia de varios testigos que observaron cómo la discusión inicial escaló rápidamente a un enfrentamiento físico. Según relataron quienes se encontraban en el lugar, ambos sujetos comenzaron a golpearse en lo que parecía una pelea mano a mano, sin intervención de terceros.

Sin embargo, en medio del forcejeo, uno de los involucrados rompió con la dinámica del enfrentamiento y sacó un arma blanca, con la que sorprendió a su oponente. El agresor le asestó al menos cuatro puñaladas, una de ellas en la zona de las costillas, generando una escena de extrema violencia.

Tras concretar el ataque, el sujeto huyó rápidamente del lugar, aprovechando la confusión generada entre los presentes. Testigos y allegados calificaron su accionar como “cobarde”, al considerar que utilizó un arma en una pelea que hasta ese momento era cuerpo a cuerpo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente y en estado crítico. No obstante, con el correr de las horas, fuentes médicas confirmaron que su evolución es favorable y que actualmente se encuentra fuera de peligro.