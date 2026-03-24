    • 24 de marzo de 2026 - 13:05

    Violento accidente en Angaco: cuatro heridos y un menor con traumatismos tras un impactante vuelco

    El accidente ocurrió en la intersección de calles Aguilera y Olivera de Angaco. Todos los ocupantes fueron hospitalizados y se investiga la causa del accidente.

    La camioneta Ford Ranger que volcó en Angaco.

    La camioneta Ford Ranger que volcó en Angaco.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte accidente de tránsito generó conmoción este lunes por la tarde en el departamento Angaco, cuando una camioneta protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas un menor con lesiones de consideración.

    Leé además

    Los vehículos involucrados en la tragedia en Rivadavia. 

    Tragedia en Rivadavia: se conocieron más detalles del accidente que se llevó la vida de un ciclista
    El candidato presidencial Napoleón Becerra murió tras un accidente automovilístico en el sur de Perú durante la campaña electoral.  

    Perú: murió el candidato presidencial Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

    El hecho se produjo alrededor de las 16 horas en la intersección de calle Aguilera y calle Olivera. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado —una camioneta Ford Ranger— era conducido por un hombre de 45 años identificado como Jesús Alfredo Herrera, quien por causas que aún se investigan perdió el control del rodado.

    A raíz de la maniobra, la camioneta terminó volcando de manera brusca sobre la calzada e incluso impactó contra un poste de luz, lo que agravó la escena y generó alarma entre vecinos de la zona.

    En el vehículo viajaban además tres acompañantes: dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 16, todos domiciliados en Angaco. Producto del fuerte impacto, uno de los ocupantes habría sido despedido desde la parte trasera del rodado, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

    El operativo de emergencia fue inmediato. Cuatro ambulancias del servicio 107 acudieron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados conscientes a un centro de salud. De acuerdo al parte médico, los tres mayores presentaron escoriaciones y se encuentran fuera de peligro.

    La mayor preocupación recae en el menor de edad, quien sufrió traumatismos en la cabeza y permanece bajo observación médica.

    En el lugar trabajó personal policial, mientras que la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que busca determinar con precisión cómo se desencadenó el siniestro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Policía busca al agresor.

    Ataque a puñaladas en Pocito: un hombre fue herido tras una pelea callejera y buscan al agresor

    La moto recuperada por la Policía.-

    La Policía le retuvo la moto porque no tenía el seguro: era robada y tenía pedido de captura

    El hombre tras el violento ataque debió ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

    Violento ataque en Santa Lucía: golpearon a un hombre en su propia casa y lo mandaron al hospital

    El inesperado giro en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 animales con un video viral

    El inesperado giro en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 animales con un video viral