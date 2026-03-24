Violento accidente en Angaco: cuatro heridos y un menor con traumatismos tras un impactante vuelco

El accidente ocurrió en la intersección de calles Aguilera y Olivera de Angaco. Todos los ocupantes fueron hospitalizados y se investiga la causa del accidente.

Un fuerte accidente de tránsito generó conmoción este lunes por la tarde en el departamento Angaco, cuando una camioneta protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas un menor con lesiones de consideración.

El hecho se produjo alrededor de las 16 horas en la intersección de calle Aguilera y calle Olivera. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado —una camioneta Ford Ranger— era conducido por un hombre de 45 años identificado como Jesús Alfredo Herrera, quien por causas que aún se investigan perdió el control del rodado.

A raíz de la maniobra, la camioneta terminó volcando de manera brusca sobre la calzada e incluso impactó contra un poste de luz, lo que agravó la escena y generó alarma entre vecinos de la zona.

En el vehículo viajaban además tres acompañantes: dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 16, todos domiciliados en Angaco. Producto del fuerte impacto, uno de los ocupantes habría sido despedido desde la parte trasera del rodado, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

El operativo de emergencia fue inmediato. Cuatro ambulancias del servicio 107 acudieron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados conscientes a un centro de salud. De acuerdo al parte médico, los tres mayores presentaron escoriaciones y se encuentran fuera de peligro.