Insólito intento de robo: se trepó a un árbol para escapar

Un hecho sorprendió en Chimbas: un ladrón intentó ingresar a una casa, huyó trepándose a un árbol y fue detenido.

El caso de policiales ocurrido en Chimbas tuvo un giro tan insólito como determinante: un hombre que intentaba robar una vivienda terminó trepado a un árbol para escapar, donde finalmente fue capturado por la Policía. El hecho derivó en una condena efectiva tras un juicio de flagrancia.

Todo ocurrió el viernes pasado, 20 de marzo, cerca de las 23:30 horas, en una vivienda ubicada en calle Díaz Vélez 1440, Villa Unión, Chimbas. La víctima se encontraba en su casa cuando fue sorprendida por dos hombres que intentaban romper la cadena de la puerta de ingreso para concretar el robo.

Intento de robo, amenazas y una fuga insólita Según la denuncia, uno de los sujetos golpeó la puerta y le dio una patada, dañándola en un 50%, mientras analizaban cómo ingresar. La mujer les gritó que había llamado a la Policía, pero los delincuentes se burlaron y la amenazaron con regresar con más personas.

Al llegar el personal de la Comisaría 26, uno de los sospechosos logró escapar por el fondo del terreno. Sin embargo, el otro, identificado como Hugo Sebastián Lepez, protagonizó una escena llamativa: se subió a una morera para intentar ocultarse.

Detención, elementos robados y condena Los efectivos advirtieron la maniobra y lograron detenerlo en el árbol. En su poder, llevaba una sábana, sandalias y gomones, elementos que la víctima reconoció como propios y que estaban en una ventana de la vivienda.