    • 24 de marzo de 2026 - 20:26

    Insólito intento de robo: se trepó a un árbol para escapar

    Un hecho sorprendió en Chimbas: un ladrón intentó ingresar a una casa, huyó trepándose a un árbol y fue detenido.

    Quiso robar, se escondió arriba de un árbol y terminó detenido en Chimbas

    Quiso robar, se escondió arriba de un árbol y terminó detenido en Chimbas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El caso de policiales ocurrido en Chimbas tuvo un giro tan insólito como determinante: un hombre que intentaba robar una vivienda terminó trepado a un árbol para escapar, donde finalmente fue capturado por la Policía. El hecho derivó en una condena efectiva tras un juicio de flagrancia.

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    Todo ocurrió el viernes pasado, 20 de marzo, cerca de las 23:30 horas, en una vivienda ubicada en calle Díaz Vélez 1440, Villa Unión, Chimbas. La víctima se encontraba en su casa cuando fue sorprendida por dos hombres que intentaban romper la cadena de la puerta de ingreso para concretar el robo.

    Intento de robo, amenazas y una fuga insólita

    Según la denuncia, uno de los sujetos golpeó la puerta y le dio una patada, dañándola en un 50%, mientras analizaban cómo ingresar. La mujer les gritó que había llamado a la Policía, pero los delincuentes se burlaron y la amenazaron con regresar con más personas.

    Al llegar el personal de la Comisaría 26, uno de los sospechosos logró escapar por el fondo del terreno. Sin embargo, el otro, identificado como Hugo Sebastián Lepez, protagonizó una escena llamativa: se subió a una morera para intentar ocultarse.

    Detención, elementos robados y condena

    Los efectivos advirtieron la maniobra y lograron detenerlo en el árbol. En su poder, llevaba una sábana, sandalias y gomones, elementos que la víctima reconoció como propios y que estaban en una ventana de la vivienda.

    El caso fue tramitado bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia. Finalmente, la Justicia resolvió recalificar el hecho a hurto simple en grado de tentativa y condenó a Lepez a 2 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

    Además, se dispuso la remisión del legajo a la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar la investigación y dar con el otro implicado que logró escapar.

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