Detuvieron a un sujeto que apuntó con un cuchillo a un hombre para robarle una mochila Se trata de un joven de 26 años que terminó tras las rejas.

Un sujeto de 26 años terminó tras las rejas después de ser detenido tras apuntar con un cuchillo a un hombre para sustraerle sus pertenencias. El hecho ocurrió en Chimbas y obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría 23°.

Se trata de un sujeto Agustín Leonel Nievas quien fue detenido luego de ser acusado de robar una mochila negra que contenía varios efectos personales a un hombre de 50 años. El hecho ocurrió en la Calle Vidable, donde el damnificado fue interceptado por el acusado, quien portaba un cuchillo tipo carnicero y le sustrajo la mochila.

La policía logró detener al sospechoso con la mochila y los efectos robados. La Dra. Verónica Prividera, Ayudante Fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, dispuso que el acusado sea vinculado a los actuados y se solicite su detención formal.