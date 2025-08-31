Un sujeto de 26 años terminó tras las rejas después de ser detenido tras apuntar con un cuchillo a un hombre para sustraerle sus pertenencias. El hecho ocurrió en Chimbas y obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría 23°.
Se trata de un sujeto Agustín Leonel Nievas quien fue detenido luego de ser acusado de robar una mochila negra que contenía varios efectos personales a un hombre de 50 años. El hecho ocurrió en la Calle Vidable, donde el damnificado fue interceptado por el acusado, quien portaba un cuchillo tipo carnicero y le sustrajo la mochila.
La policía logró detener al sospechoso con la mochila y los efectos robados. La Dra. Verónica Prividera, Ayudante Fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, dispuso que el acusado sea vinculado a los actuados y se solicite su detención formal.