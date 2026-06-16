    • 16 de junio de 2026 - 08:37

    Detuvieron a la presunta "viuda negra" acusada de matar al empresario y amigo de Martín Menem

    La sospechosa, de 33 años, fue arrestada en José C. Paz.

    Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

    Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La investigación por la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, empresario venezolano y estrecho colaborador de Martín Menem, dio un paso clave con la detención de la mujer señalada como la principal sospechosa del crimen. La acusada fue arrestada en la localidad bonaerense de José C. Paz durante un operativo realizado por la División Homicidios.

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    La detenida, identificada como Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, era buscada por la Justicia luego de que distintas pruebas la ubicaran en las horas previas a la muerte de la víctima. Los investigadores la consideran la presunta autora material del hecho y en las próximas horas será indagada.

    Osorio Peñaloza, de 46 años, se desempeñaba como gerente general y director de GenTech Argentina, una empresa de suplementos deportivos fundada junto a Martín Menem. El empresario fue encontrado muerto en su departamento porteño luego de varios días sin mantener contacto con familiares y allegados.

    La principal hipótesis sostiene que la víctima habría sido atacada bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Según la investigación, cámaras de seguridad registraron el ingreso de una mujer al edificio junto al empresario y posteriormente su salida en soledad. Ese material fue determinante para orientar la pesquisa y lograr la captura de la sospechosa.

    Los peritos también analizan si Osorio Peñaloza fue sedado con alguna sustancia colocada en una bebida antes de su muerte. Aunque la detención representa un avance importante, la Justicia continúa trabajando para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y si existieron otros involucrados.

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