Detuvieron a la presunta "viuda negra" acusada de matar al empresario y amigo de Martín Menem

La investigación por la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, empresario venezolano y estrecho colaborador de Martín Menem, dio un paso clave con la detención de la mujer señalada como la principal sospechosa del crimen. La acusada fue arrestada en la localidad bonaerense de José C. Paz durante un operativo realizado por la División Homicidios.

La detenida, identificada como Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, era buscada por la Justicia luego de que distintas pruebas la ubicaran en las horas previas a la muerte de la víctima. Los investigadores la consideran la presunta autora material del hecho y en las próximas horas será indagada.

Osorio Peñaloza, de 46 años, se desempeñaba como gerente general y director de GenTech Argentina, una empresa de suplementos deportivos fundada junto a Martín Menem. El empresario fue encontrado muerto en su departamento porteño luego de varios días sin mantener contacto con familiares y allegados.

La principal hipótesis sostiene que la víctima habría sido atacada bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Según la investigación, cámaras de seguridad registraron el ingreso de una mujer al edificio junto al empresario y posteriormente su salida en soledad. Ese material fue determinante para orientar la pesquisa y lograr la captura de la sospechosa.