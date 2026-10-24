    • 24 de octubre de 2026 - 20:40

    Dio 3,58 de alcoholemia y su acompañante habría ofrecido $260.000 para evitar la multa

    Un hombre de 40 años y una mujer de 30 fueron detenidos durante un control frente a un boliche de Villa Santa Rosa. La Policía secuestró una Renault Kangoo y el dinero que presuntamente ofrecieron como coima.

    La policía detuvo a un conductor y a su pareja en Villa Santa Rosa, tras registrar 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

    La policía detuvo a un conductor y a su pareja en Villa Santa Rosa, tras registrar 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un control de alcoholemia frente a un local bailable de Villa Santa Rosa, Córdoba, terminó con dos personas detenidas durante la madrugada. El conductor, de 40 años, registró 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante, una mujer de 30, habría intentado sobornar a los agentes con más de $260.000 en efectivo para evitar las consecuencias de la infracción.

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    El procedimiento se realizó en las inmediaciones del establecimiento nocturno, en una zona bajo la jurisdicción del departamento Río Primero. Allí intervinieron efectivos policiales y personal municipal, que identificaron al conductor y le practicaron el test de alcoholemia.

    Tras conocerse el resultado, la situación se complicó cuando la mujer que viajaba en el vehículo presuntamente ofreció dinero a los agentes para que no avanzaran con el procedimiento.

    Ambos terminaron detenidos, y las autoridades secuestraron tanto el dinero como la Renault Kangoo en la que circulaban.

    Una presunta coima que puede agravar la situación judicial

    El dinero que la mujer habría ofrecido a los agentes supera los $260.000, una suma inferior a las sanciones máximas previstas para determinadas infracciones de tránsito en la provincia.

    Sin embargo, el episodio no se limita a la infracción vial: el presunto ofrecimiento de dinero a los efectivos derivó en la detención de los dos ocupantes del vehículo y en el secuestro de los elementos vinculados al procedimiento.

    El caso quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados.

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