El acusado del hacer el pozo para las víctimas del triple femicidio dijo que lo hizo “por droga y plata” Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró este jueves.

Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró este jueves ante el fiscal Adrián Arribas y aportó nuevos datos para la investigación por los asesinatos de Morena, Brenda y Lara. “Lo hice por droga y por plata”, admitió, aunque aclaró que nunca vio los cuerpos de las chicas y que nunca supo que estaban enterradas ahí.

Para la fiscalía, Giménez miente en su declaración. La hipótesis que plantea el fiscal Arribas es que el sospechoso hizo el pozo en el que enterraron a las tres víctimas y luego lo tapó.

Lo cierto es que en la declaración que dio este jueves, Giménez ratificó gran parte de lo que le había mencionado a la policía cuando quedó detenido.

El acusado sostuvo que mantuvo contacto con dos personas: Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, a quien él conocía bajo el sobrenombre de “Gonzalo”. La primera de ellas es quien se quebró en las últimas horas y orientó gran parte de la investigación.

Según la versión de Giménez, Celeste González lo contactó a través de una red social luego de que él subiera una historia escuchando música y le ofreció alquilarle el parlante por $30.000, dándole finalmente $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo.

De acuerdo al relato del sospechoso, “Gonzalo” fue a buscar el parlante en remis y regresó por la misma vía. Pero como no pudo probar el parlante en la casa de Giménez, le pidió que lo acompañara a probarlo a la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas.

“Me hizo bajar del auto 4 cuadras antes de la casa, me entregó la plata y la droga”, señaló Giménez en su declaración, antes de dar un dato clave de su estrategia judicial. Es que el sospechoso aseguró que tras ese intercambio, regresó a su casa y pasó toda la noche en la casa de una amiga suya. Ahora busca que ella pueda declarar para corroborar esa versión.

Pasadas las 14 de la tarde del día siguiente, al no tener contacto con la pareja que le alquiló el parlante, se comunicó. Cuando pudo, le dijeron que vaya a buscarlo, que se iban a encontrar a mitad de camino entre una casa y la otra.

“Cuando me lo encuentro me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa. También le estaba ofreciendo ese trabajo a otra persona, ya que la estaba haciendo re larga”, declaró Giménez.

Finalmente esa supuesta persona se retiró y él quedó a cargo de la tarea, que era hacer el pozo para enterrar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Acá es cuando se produce el cruce de versiones entre el sospechoso y la fiscalía. “Entramos a la casa y me muestra tierra que estaba al lado de un pozo tapado completamente”, señaló.

El fiscal Arribas cuestionó el relato y le consultó cómo sabía que era un pozo si estaba tapado completamente. “Porque era redondo y le faltaba llegar la tierra a la superficie dos centímetros”, respondió.

Giménez dijo que tardó 25 minutos en hacer el pozo y reconoció que ayudó a Villanueva y a Celeste a correr una cama. Aseguró que eran los únicos que estaban en la casa y contó que le pagaron $45.000 por todo el trabajo.

Antes de irse, le pidió a los dos detenidos que le pidan un auto de una aplicación para regresar a su casa. A modo de pago, no solo le pidieron el auto, sino que le regalaron el pico y las palas con las que había trabajado.

Tras la declaración de Giménez, la fiscalía decidió que continúe detenido el imputado por encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave.