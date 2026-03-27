    • 27 de marzo de 2026 - 11:07

    El desgarrador testimonio de la madre del joven muerto en la cancha: "No fueron a disfrutar un partido, fueron a matar"

    Luego de conocerse la sentencia contra Julio Castro por el homicidio de Diego Andreoni, habló la madre de la víctima

    madre de andreoni
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Silvia Marinatto, la madre de Diego Andreoni, el joven que perdió la vida tras varios días de lucha luego de recibir un disparo en el interior de una cancha de fútbol en Rivadavia, el año pasado, se mostró conmovida luego de conocerse la sentencia de 12 años contra Julio Castro.

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    "Son cómplices. El 15 de marzo fue cuando fue a disfrutar un partido de fútbol y no lo vimos más. Y hoy 27 falleció mi hijo, hoy. Ella, su mamá lo va a tener, a su hijo. Pero yo no lo tengo más a mi hijo. El que no ha perdido un hijo no sabe lo que se siente de corazón perder un hijo. Él lo tiene, Castro lo tiene, su hijo. No sabe el dolor que se siente porque no hay con quien reemplazarlo" sostuvo Marinatto ante la prensa presente en Tribunales.

    "Qué le explico el día de mañana a mis nietas. Me quedan tres hijos y mi nueva y mis tres nietas. Porque el que no ha pasado por esto no sabe el dolor que se siente en el corazón de perder un hijo" sostuvo.

    Y fue contundente sobre la absolución de Gómez: "Está muy mal, pensaba que le darían cadena perpetua. Pensaba, porque es un daño muy grande lo que ha hecho. A la cancha no fueron a disfrutar un partido, fueron a matar. A mi hijo lo mataron, lo mataron.

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