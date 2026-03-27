Este es "Picopollo", el hombre detenido en Angaco tras el desmantelamiento de un kiosco de droga

El operativo se realizó en Villa El Salvador, Angaco. Además de la detención del hombre, la Policía demoró a una mujer.

Este es el hombre detenido en Angaco por droga. Es conocido como "Picopollo".

Un operativo policial permitió desbaratar un kiosco de droga en el departamento Angaco, donde además de una gran cantidad de estupefacientes, los efectivos encontraron celulares que presuntamente eran entregados por los clientes como forma de pago. El detenido es un hombre cuya identidad es Ángel Federico Riveros, conocido como “Picopollo”.

El operativo antidrogas que terminó con la detención de un hombre en Angaco El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Conjunto 04, en la localidad de Villa El Salvador, tras una investigación conjunta entre distintas dependencias policiales. En el lugar trabajó personal de la Unidad Operativa Las Tapias junto a efectivos de Comisaría 20, con apoyo de móviles y motos del grupo Halcón.

Durante el allanamiento, los uniformados lograron secuestrar una importante cantidad de droga fraccionada lista para la venta. En detalle, incautaron 128 cigarrillos armados, 228 bolsitas de cocaína y una bolsa con cogollos de marihuana. Además, intervino personal especializado de Drogas Ilegales junto a la división Canes.

Como resultado del operativo, quedó detenido Ángel Federico Riveros, de 47 años, mientras que también fue demorada Micaela Vicentela. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de varios teléfonos celulares. Tres de ellos pertenecían al propietario del domicilio, mientras que otros cuatro quedaron en custodia policial para determinar su procedencia. Según las primeras hipótesis, estos dispositivos serían propiedad de clientes que los habrían dejado como forma de pago por la droga.