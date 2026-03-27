    • 27 de marzo de 2026 - 10:57

    En un allanamiento en Chimbas, detuvieron a un hombre con un arma tumbera

    El procedimiento se realizó en Villa Juan Pablo II. El sujeto quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

    Arma tumbera.

    Arma tumbera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 42 años fue detenido en las últimas horas en el departamento Chimbas, luego de que la policía encontrara en su vivienda un arma de fuego de fabricación casera.

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    El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, en el marco de un allanamiento vinculado a una investigación por robo.

    arma tumbera chimbas allanamiento (2)

    Según informaron fuentes policiales, durante la requisa en un domicilio de Villa Juan Pablo II, el propio sospechoso —identificado como Ferreyra— manifestó que tenía un arma en su habitación. Al inspeccionar el lugar, los efectivos hallaron una “tumbera” en una mesa de luz, sin la debida autorización legal para su tenencia.

    Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado, quedando a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Jorge Salinas.

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