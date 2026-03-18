Tras el hallazgo de los menores en Pocito, la madre dio otra versión: "A mis niños nunca los llevaron a la comisaría"

El hallazgo de los hermanitos de 3 y 10 años que fueron encontrados sin sus padres, generó conmoción en Pocito. La madre salió a dar su versión y cuestionó la información difundida.

El pequeño de 3 años caminaba solo por la calle, mientras su hermano mayor estaba en su casa, también sin la supervisión de algún adulto.

El caso de los niños de 3 y 10 años que generó conmoción en Pocito sigue dejando tela para cortar. Tras la intervención policial y de organismos de protección, la madre dio su versión a DIARIO DE CUYO y cuestionó la información difundida. "A mis niños nunca los llevaron a la comisaría, gracias a Dios están conmigo", expresó molesta por la repercusión que tuvo el caso.

Cómo se dio el hallazgo de los menores en Pocito Un hecho de extrema gravedad ocurrido este miércoles por la mañana en Pocito generó fuerte preocupación luego de que dos hermanos, de 3 y 10 años, después de que fueran encontrados sin la presencia de adultos responsables. El episodio se registró cerca de las 9:30 en una zona del Barrio Pocito, en inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero. Un recolector de residuos que realizaba su recorrido habitual advirtió la situación al ver a un niño de apenas 3 años deambulando solo en la vía pública, sin ningún tipo de acompañamiento.

Ante la escena, el trabajador dio aviso inmediato a la Policía, que intervino y puso en marcha un operativo para resguardar al menor y ubicar a su familia. Según la información inicial, el pequeño fue trasladado para su contención mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda.

Al llegar al domicilio, ubicado a unos 300 metros del lugar del hallazgo, los efectivos encontraron al hermano mayor, de 10 años, completamente solo. El niño manifestó que ambos se encontraban sin la presencia de su madre y que desconocía cuándo regresaría, aunque estimaba que sería cerca del mediodía.

Qué dijo la madre de los menores Con el correr de las horas, la madre de los menores se comunicó con DIARIO DE CUYO y dio su versión de los hechos. Visiblemente molesta por la repercusión, negó que sus hijos hayan sido trasladados a una dependencia policial. “Gracias a Dios mis niños están conmigo”, aseguró, al tiempo que cuestionó la información difundida.