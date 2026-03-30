El juicio contra Felipe Pettinato entra en su etapa final con los alegatos de la fiscalía

El juicio contra Felipe Pettinato sigue adelante desde las 10. Hoy será el turno de los alegatos de la fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, en el proceso que investiga la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo.

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En la última audiencia, la querella expuso su postura y pidió una condena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura por la que el imputado podría recibir una pena de hasta 20 años si es encontrado culpable.

El alegato estará a cargo del fiscal Fernando Klappenbach, representante del Ministerio Público, después de varias audiencias donde realizó la producción de la prueba, que incluyó testimonios de peritos, bomberos, vecinos del edificio y familiares de la víctima.

El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, busca esclarecer el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar, en el barrio porteño de Belgrano , donde murió Rodrigo.

Hasta el momento, Pettinato no declaró en el debate ni respondió preguntas y su defensa tampoco realizó planteos relevantes durante las audiencias.

Con los alegatos de la fiscalía, el proceso entra en su tramo final. Luego será el turno de la defensa y el tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quedará en condiciones de dictar sentencia.

“Esto no fue un accidente”: los argumentos de la querella

Después de su exposición, el abogado Alejandro Drago pidió la pena de 15 años de prisión. “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no lo hizo en una parrilla o en una cocina. Lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, planteó.

“Sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas (de la víctima)”, agregó.

En ese sentido, sostuvo: “Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó”.

La querella puso el foco en la pericia de los bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó la versión de Pettinato sobre una colilla de cigarrillo como causa del fuego. “El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol”, detalló Drago.

El foco empezó sobre el sillón del living donde dormía Rodrigo bajo los efectos de psicofármacos. “No fue eléctrico el inicio, ni una colilla”, insistió el abogado. Además, encontraron fósforos parcialmente quemados y un aerosol vacío en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional.

Cómo avanzó el juicio contra Felipe Pettinato

El juicio empezó el 23 de febrero y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. Desde entonces, pasaron testigos clave. Primero declaró la madre de Rodrigo, Delia Beatriz Muzio, quien aseguró que Pettinato “tenía una obsesión” con su hijo.

Los vecinos del edificio recordaron haberlo visto “visiblemente excitado”, mientras pedía ayuda desesperada mientras las llamas avanzaban. Uno de ellos relató que el acusado lo empujó dentro del departamento y le alcanzó una camisa para taparse la boca.

Otro testigo recordó la desesperación de Pettinato, que corrió descalzo por el pasillo y con la garganta irritada, gritando: “¡Tengo que ayudar a mi amigo!”.