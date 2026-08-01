El último adiós a los héroes de San Juan: recorrido especial para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

San Juan despide con honores a los cuatro funcionarios que perdieron la vida en la tragedia aérea de Valle Fértil. Un emotivo cortejo recorrerá los lugares donde dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

El silencio que envolvió a San Juan durante las últimas horas dará paso este sábado a una despedida cargada de emoción. Después del velatorio que reunió durante todo el viernes a familiares, amigos, compañeros y cientos de sanjuaninos, llegará el momento del último adiós para las víctimas de la tragedia aérea ocurrida el miércoles en Valle Fértil, una pérdida que conmovió profundamente a toda la provincia.

A las 9 comenzará la misa de cuerpo presente en la Catedral de San Juan. Allí, entre abrazos, lágrimas y oraciones, familiares y allegados despedirán a quienes hicieron del servicio público una forma de vida. Para que nadie quede al margen de este momento tan significativo, la ceremonia será transmitida en vivo y podrá seguirse a la distancia.

Cuando las campanas de la Catedral anuncien el final de la celebración, comenzará un recorrido que promete convertirse en uno de los homenajes más sentidos de los últimos tiempos. Alrededor de las 10.30, el cortejo fúnebre partirá rumbo al Cementerio de Capital, pero antes atravesará aquellos lugares que fueron parte de la historia cotidiana de los cuatro funcionarios.

Las sedes de la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil abrirán sus puertas para despedir a quienes durante años respondieron sin dudar cada vez que la provincia los necesitó. Compañeros de uniforme, efectivos en formación y vecinos rendirán honores al paso de la caravana, en un gesto de gratitud hacia quienes estuvieron en la primera línea durante incendios, inundaciones, terremotos y tantas otras emergencias.

No será un recorrido cualquiera. Cada calle y cada edificio evocarán el compromiso, la vocación y el sacrificio de hombres que hicieron de la solidaridad su misión cotidiana y que perdieron la vida mientras cumplían con una misión oficial, fieles a ese compromiso que los definió hasta el final.