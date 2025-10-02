Embargaron por $140 millones al extrabajador de una minera sanjuanina que recibió por error una doble indemnización Ocurrió en diciembre cuando la minera Andina del Sol despidió al hombre y lo indemnizó con $110 millones, a los días por un error volvió a depositar esa cifra. El exempleado está acusado de defraudación.

El exempleado de la Minera Andina del Sol que recibió por error una doble indemnización y no la restituyó fue imputado formalmente por el fiscal, quien solicitó un embargo precautorio por un total de 140 millones de pesos. La medida busca asegurar la investigación mientras se esclarece el caso.

El conflicto se originó en diciembre cuando Dany Roberto Sarmiento, tras 15 años de trabajo en la empresa fue despedido y recibió la indemnización correspondiente de 110 millones de pesos. A los días, por un error administrativo nuevamente le depositaron la misma cifra totalizando 220 millones de pesos. Cuando los responsables de la Minera se dieron cuenta de la situación, lógicamente intentaron recuperar el dinero, pero Sarmiento no respondió.

La denuncia penal se radicó y la UFI Delitos Informáticos y Estafas comenzó con la investigación en enero.

El fiscal Guillermo Heredia imputó a Sarmiento bajo el artículo 175, inciso 2 del Código Penal, que establece sanciones para quien se apropie de bienes ajenos recibidos por error, y solicitó el embargo correspondiente.

La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón decretó un embargo de 140 millones sobre tres vehículos y un inmueble, además de inhibición general sobre las cuentas bancarias de Sarmiento y su esposa, de apellido Muñoz, quien habría recibido una transferencia del sujeto.

Sarmiento permanece en libertad, deberá presentarse cada 30 días en la comisaría y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. La investigación penal preparatoria durará nueve meses, período durante el cual cambió de defensa y quedó representado por Horacio Merino.