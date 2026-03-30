    • 30 de marzo de 2026 - 08:24

    Encontraron el cuerpo de un conductor de aplicación que estaba desaparecido: hay dos detenidos

    Fue hallado en un camino rural en avanzado estado de descomposición.

    Encontraron el cuerpo de un conductor de aplicación.

    Encontraron el cuerpo de un conductor de aplicación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras cuatro días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de José Omar Rendón Ramírez, de 65 años, desaparecido el 26 de marzo en San Lorenzo, Santa Fe.

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    Fue hallado en un camino rural cercano al Parque Industrial de Roldán y dos personas quedaron detenidas mientras la fiscalía busca reconstruir los hechos que rodearon su muerte.

    Amplio operativo y detenciones

    La desaparición de Rendón activó un operativo masivo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional XVII, con patrullajes, allanamientos y el uso de drones.

    Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se allanó un domicilio en Echeverría al 100, donde detuvieron a Ezequiel R., de 32 años, y secuestraron un Chevrolet Astra, celulares y otros elementos de interés. Por su parte, Agustina E. se presentó voluntariamente y quedó detenida por orden del fiscal Carlos Ortigoza.

    Hallazgo del cuerpo y pericias

    El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal. Según el informe, se encontraba en estado de putrefacción, sin lesiones visibles y con ataques de animales silvestres en el rostro.

    La fiscalía y la policía continúan con el análisis de los elementos secuestrados para reconstruir la secuencia de hechos previos a la muerte y determinar el rol de los detenidos. Los vecinos siguen conmocionados y atentos a los avances de la investigación.

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